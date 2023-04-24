開心香港︱全港戲院日劃一票價30元　精選五部必入戲院港產猛片

政府今日下午（24日）宣布啟動「開心香港Happy Hong Kong」活動，以全港市民為活動對象，期望刺激本地消費。由財政司司長陳茂波宣布的一連串活動中，更包括由香港戲院商會主辦的「全港戲院日2023」優惠活動，觀眾可以於本星期六（29日）在全港戲院以優惠價30元購買戲飛入場。

政府公布「開心香港」系列活動中，包括於4月29日「全港戲院日2023」的優惠。（余俊亮 攝）

「全港戲院日2023」將於4月29日舉行，當日全港戲院劃一票價30元。（馬煒傑 攝）

「全港戲院日2023」由電影發展局基金贊助，是本年度的流行文化節節目之一，當日全港戲院票價將劃一為30元，鼓勵觀眾重返戲院觀映，希望令電影及電影院業盡快復常。近日香港不乏本地製作電影上映，包括由鄭保瑞及銀河映象班底打造、林家棟與MIRROR隊長Lokman楊樂文主演的犯罪電影《命案》；在第41屆香港電影金像獎「最佳女主角」首封影后的鄭秀文主演的得獎作品《流水落花》；由金馬出爐影后張艾嘉主演、以五光十色的霓虹燈作為主角的銀幕絢麗之作《燈火闌珊》；憑《正義迴廊》於第41屆香港電影金像獎「新晉導演」獎得主何爵天執導的第二部作品《死屍死時四十四》；及首封金馬影帝的黃秋生、第41屆香港電影金像獎「最佳新演員」林諾主演的得獎作品《白日青春》。