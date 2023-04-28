神探大戰2︱湯怡自爆未渡蜜月　陳家樂唔慣戴婚戒：會被要求戴返

香港電影《神探大戰》早前於第41屆香港電影金像奬上榮獲「最佳導演」、「最佳男主角」及「最佳編劇」等六項大獎，成為本屆大贏家。《神探大戰》一眾台前幕後今日（27日）舉行慶功宴，英皇集團老闆楊受成博士攜同導演韋家輝、劉青雲、林峯、陳家樂、湯怡等一同出席，慶祝電影取得大捷。

《神探大戰》舉行慶功宴，英皇老闆楊受成攜同導演韋家輝、劉青雲、林峯、陳家樂及湯怡等一同出席。（葉志明 攝）

《神探大戰》的主演陳家樂與湯怡在慶功宴上接受訪問，日前與連詩雅新婚的陳家樂首次配戴婚戒出席活動，陳家樂笑言習慣成為人夫，卻有一件事仍未適應：「習慣咗呢個身份，但係未習慣戴戒指！因為每一日沖涼我都會除低，就會放低咗唔記得戴，就會被要求記住要戴返！」他更笑指太太會密切注視：「唔係雷射眼添！係直頭開聲講！」年前與麥秋成結婚的湯怡亦笑指：「我以前都係咁㗎！但係睇下我！（展示沒有戴婚戒的左手）」陳家樂笑言：「反而係你自己放低咗？」湯怡則大方地表示：「唔緊要啦我覺得！」陳家樂亦同意指：「咁有時開工拍戲都係會除返低嘅！」

日前迎娶連詩雅的陳家樂，與湯怡在《神探大戰》慶功宴上受訪時，自爆未習慣戴婚戒，要太太出聲提醒。（葉志明 攝）

而接連參與不同電影的演出及宣傳，陳家樂被問及與太太的蜜月安排時表示：「仲計劃緊！因為佢啱啱IG都有公布到有啲騷喺馬來西亞，上次咪講過話想去歐洲嘅？我又覺得唔係好抵，因為去歐洲睇我鍾意嗰隊波曼聯好大機會贏唔到，咁特登去嚟睇佢輸又無謂啦！所以我唔知呀，仲計劃緊囉！有諗過可能去佢做嘢嘅地方，咁可能會好啲！」在旁的湯怡突然表示：「唔當蜜月㗎！」陳家樂則驚訝地回應：「咁樣唔當係㗎？」湯怡更突然自爆：「我都未去㗎其實！」令全場驚訝！湯怡表示雖然在疫情期間結婚，但與工作相關的旅程也不計算為蜜月，陳家樂則笑指：「咁你話女仔個計法係幾唔同！去旅行又話唔係蜜月！」湯怡低聲指：「幾日咋喎！」陳家樂則立時意會：「即係要兩三個禮拜先計蜜月！」湯怡笑指：「差唔多喇！一世人一次喎係咪先！」

年前與麥秋成結婚的湯怡，在《神探大戰》慶功宴受訪時突然自爆原來尚未渡蜜月。（葉志明 攝）

陳家樂表示結婚僅為數日，暫時未發覺與太太連詩雅的相處出現甚麼變化，但亦表示太太有一個特定要求：「我有被要求唔好爆再話佢唔食嘢，因為佢覺得好大壓力啊！因為上次你哋幫我叫佢增肥，咁佢就話我點解叫啲記者朋友叫佢食返嘢，搞到佢好大壓力。」他表示太太在婚後幾天也有定時定量進食，因為籌備婚禮的數天非常消耗體力，他更大爆：「我哋其實都昏迷咗兩日，真係好攰！我哋夜晚仲要同屋企人（擺酒），我開頭以為屋企人都好少人啦，但係我阿媽原來都嗌咗差唔多成廿圍！」陳家樂亦大讚太太廚藝比自己更好，經常煮他喜愛的牛肉烏冬，非常貼心。