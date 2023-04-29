驚傳57歲詹瑞文女伴患癌離逝　2012年傳出婚外情翌年與甄詠蓓離婚

曾被譽為新一代喜劇大師詹瑞文 (現名︰詹昊宸)，由舞台闖出名堂，再客串彭浩翔執導的《買兇拍人》成名，到晉身男主角，2012年與公司同事Amenda傳出婚外情，翌年跟太太甄詠蓓離婚，隨後Amenda正式成為詹瑞文的經理人，繼續在舞台發展，但近日便傳出Amenda於本月初不敵癌魔離世，有指詹瑞文大受打擊。



詹瑞文（詹Sir）本年3月，仍為表演《異世界- 捕夢之旅》做宣傳，依然談笑風生。（陳順禎 攝）

消息指Amenda數月前一直跟肺癌搏鬥，更突然將與詹瑞文合資經營的西貢咖啡店「西偲名屋」轉手給員工繼續營運，而直至近日，更傳出Amenda於本月初不敵癌魔離世，詹瑞文深受打擊。有指詹Sir與Amenda早年已秘密再婚，但一直未有公告。

詹Sir曾因這段感情形象插水，事業大受打擊。（陳順禎 攝）

《香港01》曾嘗試致電Amenda手機，發現已未能接通。有傳媒亦致電詹瑞文助手求證，惟對手稱「未能與詹瑞文聯絡」，並對Amenda離世消息不作回應。本報曾於3月時曾跟詹Sir進行訪問，當時經理人Amenda未有現身，而詹Sir表現亦無異，對新劇的創作依然談得興奮。

詹瑞文於1993年與甄詠蓓結婚，曾一起同創舞台劇事業，因第三者介入2013宣布離婚。（視覺中國）

詹瑞文於1993年，與舞台劇演員甄詠蓓結婚，並婚後育有一名女兒。直至2012年與公司職員Amenda發展婚外情，致婚姻破裂，並於2013年宣布離婚。