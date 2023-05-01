Netflix五月上架片單逐套數 《埃及妖后》硬撼阿諾舒華辛力加
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
串流平台Netflix即將在五月下架多部人氣動畫，使網上哀號聲不斷。不過，平台也祭出《國王排名》、《BLEACH死神》、海賊王（ONE PIECE）、《名偵探柯南》等作品安撫動漫迷。
【圖輯】點圖放大看Netflix五月上架片單👇👇👇
+17
而Netflix五月下架作品中，不僅動畫方面令人哀傷，連奧斯卡得獎作《守護有心人》（The Blind Side）也只剩一個月可看。
【相關圖輯】7套Netflix三級片慰藉身心 睇《性解碼》學性知識（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+13
不過動漫迷別灰心，平台也一一上架《國王排名》、《BLEACH死神》、海賊王（ONE PIECE）等讓動漫迷看個過癮，另外在新的電影與影劇當中，則有由阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）主演的《FUBAR》、《埃及妖后》（Queen Cleopatra）、《母親本色》（The Mother）等作品相繼上架。
【相關圖輯】1招即睇Netflix全部三級片！23個隱藏代碼公開 華語片輸入6數字（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+24
王淨《人選之人》殺入Netflix十大！劇中疑現敏感詞遭豆瓣下架王冠｜第六季重現威廉凱特邂逅甜蜜情節 劇迷大讚演員神還原本尊人+性大不同｜日本女優揭初拍攝後爆喊 申東燁試拍VR AV有反應？黑鏡｜相隔4年第六季6月終於回歸 莎瑪希爾性感亮相韓女看完《黑暗榮耀》自爆被殘酷欺凌12年 復遭網民二度傷害輕生璀璨帝國｜被網民批主角互動虛假跟劇本走 Netflix確定取消拍攝
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】