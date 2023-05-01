Netflix五月上架片單逐套數　《埃及妖后》硬撼阿諾舒華辛力加

串流平台Netflix即將在五月下架多部人氣動畫，使網上哀號聲不斷。不過，平台也祭出《國王排名》、《BLEACH死神》、海賊王（ONE PIECE）、《名偵探柯南》等作品安撫動漫迷。



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而Netflix五月下架作品中，不僅動畫方面令人哀傷，連奧斯卡得獎作《守護有心人》（The Blind Side）也只剩一個月可看。

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不過動漫迷別灰心，平台也一一上架《國王排名》、《BLEACH死神》、海賊王（ONE PIECE）等讓動漫迷看個過癮，另外在新的電影與影劇當中，則有由阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）主演的《FUBAR》、《埃及妖后》（Queen Cleopatra）、《母親本色》（The Mother）等作品相繼上架。

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