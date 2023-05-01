王淨《人選之人》殺入Netflix十大！劇中疑現敏感詞遭豆瓣下架

【王淨／Netflix／人選之人—造浪者】三天連假，不少人可能都在追新戲，Netflix台劇《人選之人—造浪者》上架後迅速登上串流平台排行第六名，裡頭金句噴發，也逼哭觀眾！亮點還有戴立忍回歸小螢幕，飾演政治、情感渣男，但跟他有對手戲的王淨向台媒《TVBS》透露，戴立忍本人是一個合作起來令人舒服的大哥，下戲拍照還會比手指愛心，反差很大。



謝盈萱在劇中打給正在坐計程車的王淨，談到才剛經歷過的性騷擾案件，要對方別放棄。「很多很多事情不能就這樣算了，如果這樣的話人就會，就會慢慢地死掉，會死掉。」金句噴發不只讓劇中的王淨噴淚，也讓不少追劇的觀眾們印象深刻，台劇《人選之人-造浪者》，講述政黨幕僚在中央黨部的生活，28號在串流平台上架獲得好評。

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不只短短兩三天就在台灣衝上排行榜第六，星座專家唐綺陽也在社交平台洋洋灑灑列出11點，誇讚一口氣追完心情好激動，但似乎是選舉題材太敏感，出現總統等字眼，大陸影視網站豆瓣把相關頁面下架，而這部戲備受關注的，還有王淨與戴立忍的對手戲。

戴立忍飾演準備角逐副總統的立法院長，劇中情感戲被說壞到不行，但王淨接受台媒《TVBS》專訪透露本尊模樣。王淨：「他只一action他就是那個角色，但他只要一下戲就是一個，非常舒服的大哥這樣子，他可能跟你拍照他可能還會這樣，哈哈哈，他其實真的很好相處，但就是自帶威嚴自帶氣場，是會一直持續到喊收工的那一刻。」

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根本就是一個大哥，反差超大，談到角色，王淨說有對她抱歉的感覺，畢竟起初也不能理解亞靜，後來才知道自己很無知，現在也完美詮釋角色跟劇本，而劇組美術跟場景搭設也受稱讚，甚至還封街在府前凱道拍造勢戲，百分百還原台灣政治味，讓每個人都有感。

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