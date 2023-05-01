湯告魯斯3000萬古董戰機由前妻送贈　私人飛機隨行神秘美女成焦點

現年60歲的荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise），日前被發現乘坐私人飛機，到位於佛羅里達州的那不勒斯國際機場，並登上由他私人擁有的古董戰機進行飛行練習。湯告魯斯據稱攜同幾位僱員一同抵達，並步下私人飛機，旅程並沒有帶同緋聞女友「卡特探員」Hailey Atwell。

湯告魯斯日前被拍攝到乘坐私人飛機到那不勒斯國際機場。（視覺中國）

湯告魯斯據指正在拍攝《職業特工隊：死亡清算下集》，難怪身型Fit到爆。（視覺中國）

湯告魯斯隨行人員中，一位身穿白色上衣的神秘年輕女子緊隨於湯告魯斯身邊，曲線身材甚為注目，直至湯告魯斯更衣後檢查戰機時，依然形影不離，令人猜測神秘女子與湯告魯斯的關係。

湯告魯斯隨行的工作人員中，有一位年輕的神秘女子同行，女子的曲線身材相當吸睛。（視覺中國）

湯告魯斯與神秘女子形影不離，甚至在湯告魯斯檢查古董戰機期間也相伴左右。（視覺中國）

湯告魯斯進行飛行練習的戰機，是由他私人擁有的古董戰機P-51野馬，該款戰機曾於第二次世界大戰期間服役，而湯告魯斯擁有的戰機據指於1946年生產，並曾於去年全球賣座的電影《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun Maverick）裡開首橋段裡登場。

湯告魯斯駕駛古董P-51戰機進行練習。（視覺中國）

湯告魯斯駕駛的P-51戰機由他私人擁有，據指是前妻贈送的禮物。（視覺中國）

湯告魯斯私人擁有的P-51戰機曾於《壯志凌雲：獨行俠》開首的橋段裡出現。（《壯志凌雲：獨行俠》電影劇照）

湯告魯斯所擁有的P-51野馬戰機，機身上印有「Tom Cruise」的簽名，有指是他的前妻Katie Holmes送贈，估計價值約為四百萬美元（約港幣三千萬）。而在《壯志凌雲：獨行俠》宣傳期間，湯告魯斯亦曾於美國名嘴James Corden的節目上，駕駛戰機讓主持親身體驗飛行期間的感受。

湯告魯斯私人擁有的P-51戰機外，印有「Tom Cruise」的簽名，霸氣十足。（視覺中國）

湯告魯斯在機艙內亦舉起姆指動作，與《壯志凌雲》的經典動作類近。（視覺中國）

壯志凌雲︱湯告魯斯親自揸戰機玩花式 嚇親英國名嘴James Corden

而日前湯告魯斯被拍攝到的照片中，在P-51戰機機艙中，湯告魯斯的駕駛座前突兀地夾上一張寫滿英文字的字條，但字條第二段段首，赫然發現寫着「MISSION IMPOSSIBLE」！而近日湯告魯斯正正在拍攝《職業特工隊：死亡清算下集》（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two），相信湯告魯斯突然離開片場，出現於機場「自駕遊」並非巧合，而是為電影的動作特技進行準備。

湯告魯斯在P-51機艙內夾有字條，第二段段首赫然寫着「MISSION IMPOSSIBLE」的字樣，相信湯告魯斯將於劇情中加入飛行戲份。（視覺中國）

湯告魯斯一向以拍攝電影期間，親身上陣表現動作特技聞名，而《職業特工隊》系列亦正是他表現的其中一個重要舞台，於拍攝第四集期間湯告魯斯曾攀登世界最高摩天大廈哈里發塔；第五集更將自己綁在飛機機身上，隨飛機起飛；而即將上映的第七集《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One）湯告魯斯亦在早前推出的製作花絮中預告自己將有一段電單車結合懸崖跳傘的動作特技。

湯告魯斯在《職業特工隊》第四集時，攀登當時世界最高的摩天大廈哈里發塔。（電影劇照）

湯告魯斯在《職業特工隊》第五集時，將自己綁在飛機機艙外，隨飛機起飛。（電影劇照）

湯告魯斯在《職業特工隊》第六集時，表演高空跳傘。（電影劇照）

湯告魯斯在《職業特工隊》第七集將會有電單車結合懸崖跳傘的動作特技。（《職業特工隊：死亡清算上集》花絮影片截圖）

《職業特工隊：死亡清算》一如前作，進行大量外景拍攝。熱愛特技動作拍攝的湯告魯斯，似乎將會於第七八集裡突破自己的頂峰。《職業特工隊：死亡清算》電影花絮照。（imdb）

湯告魯斯藝高人膽大，電影中的動作特技誇張得每每令觀眾咋舌，而相信在《職業特工隊：叛逆帝國》裡仍未懂駕駛直升機的主角Ethan Hunt，在第八集將會迎來頗大的挑戰。