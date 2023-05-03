蝦頭為「IG事件」再解畫　激動落淚：我要面對大眾鬧我係雙面人

香港電影金像獎賽果塵埃落定，早前被視為「最佳女配角」黑馬的《正義迴廊》楊詩敏(蝦頭)，最終落敗給《飯戲攻心》王菀之。失落獎項後，蝦頭在 IG 發文稱「得失之間 所有都是最好的安排」，惟同時卻被發現在 IG story 轉發對賽果感失望的言論，遭網民狠批「雙面人」、「輸唔起」

尹光（中）楊詩敏（蝦頭）、瑪姬（左一）今日現身觀塘Band房為《尹光演唱會2023·掂呀》綵排。(葉志明攝）

今日（3/5）蝦頭出席尹光演唱會綵排時，就事件接受《香港01》訪問時一度哽咽落淚回應：「我必須承認今次我係做得唔夠好，喺呢件事上我係疏忽大意咗，因為當中涉及到他人嘅意見，喺我轉發嘅時候我係應該要留意。當新聞出咗之後，我係冇諗過人哋覺得我係一個咁嘅人，話我係雙面人，原因係識我嘅人都知我係蠢過隻豬。再者我從來都未試過有咁多人去支持我，呢樣嘢係令到我非常感動，當我要面對大眾鬧我係雙面人，又話我唔得，我係接受，我係冇問題，因為你哋講乜係你哋嘅自由。我而家喊，並唔係因為傷心，而係有咁多人支持自己，我係感動而泣。

蝦頭自認自己大頭蝦，一時粗心大意轉發錯誤訊息，回應ＩＧ事件初時還控制到自己情緒。（葉志明攝）

蝦頭續說：「其實事件發生咗之後，我係冇特別去睇，因為有啲報道並不是事實，令我覺得我唔需要去澄清，因為我覺得澄清係冇用，因為你哋覺得我係咁嘅時候，我覺得無需要再越描越黑，變咗我只係出咗一個簡單回應就算，希望事件告一段落。（有冇打電話俾王菀之解釋？）我都有即刻打電話俾佢，同佢聯絡咗，同佢講有一個誤會發生，希望佢明白我嘅狀況係咩一回事，而佢都好明白，畢竟我同佢都好好朋友，大家喺喜劇上會有好多交流，變咗佢反過嚟安慰我，叫我唔好咁緊張。」

蝦頭講到落淚。（葉志明攝）

蝦頭之後越說越激動，一度流下眼淚，但她強調流淚是因為感動，不是網民的負評。（葉志明攝）