「小辣椒」桂莉芙大爆與舊愛畢彼特、賓艾佛力性事：呢位技巧一流

「小辣椒」桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）一向不避諱分享性事，近日她上Podcast訪談，與主持人大談性好及性經驗，期間公開點評兩大舊愛畢彼特（Brad Pitt）與賓艾佛力（Ben Affleck）的性能力，究竟邊位「勁」啲呢？



桂莉芙曾表示當年跟畢彼特愛得高調，分手後學會要保護私人生活。（視覺中國）

桂莉芙日前上Podcast節目《Call Her Daddy》，與主持人大談性話題，期間談到跟兩位前任畢彼特與賓艾佛力的床事，主持人叫她選哪一位性能力較強，她大方回答：「真係好難揀，當時阿畢喺我生命中最有愛情火花，而阿賓就技巧一流，難以置信我個女聽緊呢啲嘢」。

桂莉芙跟兩位巨星舊愛分手後都保持友好關係。（視覺中國）

之後桂莉芙繼續回答一連串比較兩位舊愛的問題，例如哪位演技比較好？「佢哋都係才華洋溢，阿賓係出色嘅編劇同導演，但如果只計演技的話，我會揀阿畢，因為會諗返起起佢演過唔同角色」；哪位較有風格？「應該係阿畢」；哪位更浪漫？「阿畢」；哪位令更能引你笑？「阿賓」；哪位更常吵架？「阿賓」；哪位更會接吻？「兩位都係接吻高手」。

桂莉芙一向不避忌公開談性事，仲推出自家品牌性玩具。（IG圖片）

桂莉芙於1994年與畢彼特交往，兩年後宣布訂婚，但於1997年分手，當年桂莉芙表示自己太年輕，未準備好成為人妻。跟畢彼特分手未幾，桂莉芙便跟賓艾佛力撻著，曾分手又復合，最終在2000年各散東西。