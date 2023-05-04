機動兵工廠︱鄭中基女兒歌藝獲網民盛讚　吳君如︰繼承你天籟之聲

鄭中基旗下網上頻道《機動電視台》籌辦演員訓練企劃「機動兵工廠」，今日（4日）拍攝節目最後一集，鄭中基（Ronald）攜同兩位從未於預告公開的重量級評審，吳君如及莊文強導演，一同欣賞點評六位學員的「大考」演出，決定藝員合約最後會花落誰家。

鄭中基攜同吳君如、莊文強導演及六位「機動兵工廠」學員一同出席最後一集節目的錄影。（陳順禎 攝）

鄭中基及吳君如錄影期間接受訪問時，表示學員的表演與得獎結果沒有內定，結果由吳君如及莊文強導演決定。（陳順禎 攝）

鄭中基與吳君如於節目拍攝期間接受訪問，Ronald表示：「今日『大考』喇！佢哋嘅命運都喺君如同莊導演嘅手上！」而君如則笑指鄭中基未有讓她看各位學員的演出，保持新鮮感與直覺，她亦表示：「其實都幾難嘅，又要自己寫劇本、做埋獨腳戲，呢樣係好難嘅作為一個新演員。咁我覺得選都好困難，頭先我已經靜雞雞問咗Ronald有冇內定！」鄭中基隨即笑指：「冇㗎！你哋定呀！」君如則表示：「咁我就同阿莊導演講：咁好大壓力喎！」

吳君如表示作為演員，感染力非常重要，而外型亦會有優勢，笑指自己有台型，加上鄭中基的靚仔就着數。（陳順禎 攝）

對於評選準則，君如則表示：「首先做演員一定要有感染力先啦！佢仲要喺咁短時間Draw（捉緊）到你嘅感覺，咁好緊要嘅！同埋有啲外型會好啲嘅！着數啲嘅點都！好似我哋呢啲有台型嘅，（向Ronald）又靚仔！咁咪着數囉！」吳君如亦笑指Ronald應該心中有數，會左右他們的評選，鄭中基亦表示：「每一個我都有搵到佢哋一啲好嘅地方，一陣會拍我哋喺到傾嘅過程，唔會內定嘅！」但君如則笑指剪接也在Ronald手上：「魔鬼在剪接！」

鄭中基在「機動兵工廠」開鏡時透露豪擲七位數舉辦選秀訓練，在各位學員之中亦看到不同的天份與潛質。（陳順禎 攝）

「機動兵工廠」在展開時訂明會簽約獲得冠軍的一位學員，對於會否放寬簽約六位學員，鄭中基表示：「應該就唔會喇！咁我都要對其他參加嘅學員有交代嘛！咁贏咗冠軍，但係我全部簽晒，咁嗰個咪『吓！』」君如隨即提議：「咁嗰個咪高啲人工囉！其餘嗰五個咪奀啲囉！Intern咁！」Ronald笑指亦可以考慮，君如亦趁機會笑指：「咁你而家要搞大個廠、搞大個王國嘛！」她續指：「我覺得你好勁呀搞呢壇嘢！三個月前已經請我食飯，佢話『搞壇大嘢呀家姐！』Ronald則笑指：「我驚你冇期嘛！幾個月前已經Mark定先！」

吳君如笑指鄭中基三個月前已經請食飯，揚言會「搞大壇嘢」，鄭中基則表示要一早Mark定吳君如的檔期。（陳順禎 攝）

對於女兒陳是知Jillian正式出道，吳君如笑指可以讓女兒參加一下訓練：「好好啊！因為囡囡唔聽阿媽講嘛！聽外人講嘛！所以絕對好呀！我覺得你咁有規模、個格局，我都想我個女報名啊！」鄭中基則笑指：「如果有嘅話，我即刻話你知！到時你做評判！」吳君如大笑指：「我都係做評判！（內定？）一定……冇嘅！」對於女兒的發展意向，君如表示：「其實佢乜都想！佢主力係想演戲嘅，咁而家佢都好努力好努力學緊嘅，佢都自己學下、參加唔同嘅班、自己去Audition（試鏡），呢啲我完全冇幫佢！冇走後門、冇任何咩！係佢自己爭取返嚟嘅！」鄭中基則笑指：「但係妳係出品人！」

對於女兒Jillian出道，吳君如表示一切全仗她自己努力，沒有任何走後門一類需要。（陳順禎 攝）

吳君如女兒Jillian陳是知有志成為演員，縱使是來自演藝世家的「影三代」，仍努力自發學習，絲毫不靠關係。（影片截圖）

而鄭中基的子女亦充滿演藝天份，他表示有考慮過訓練他們：「我講咗畀佢哋聽喇已經！講完之後『而家有個嘢就咁樣咁樣…』聽完之後佢哋就繼續打機喇！」他續指子女尚幼，現階段未有相關方向的意識，但女兒對唱歌有興趣。早前鄭中基女兒校內的歌唱表演被網友評價為天籟之音，鄭中基謙虛表示女兒尚有許多學習之處，吳君如則笑指：「終於有（個）女繼承你嗰把天籟之聲！」鄭中基亦指：「我暫時冇教佢哋唱歌，我剩係教佢哋開聲啫！開聲好緊要㗎！你點樣Keep嗰把聲就係靠開聲。」君如則笑指：「係基因好！」

早前鄭中基的女兒在校內的表演被大讚，吳君如則笑指終於有女兒繼承Ronald的天籟之聲。（陳順禎 攝）

而鄭中基則認真地表示：「因為真係要學，我以前都以為唔駛學，但係學咗之後就知道係好好多㗎！」他續指：「佢（女兒）鍾意唱歌，但係又好怕表演。所以佢嗰日出嚟唱，佢覺得有些少被迫，唱完即刻除衫（戲服）走咗！換返佢啲衫就去玩！」至於女兒會否再次在演唱會中亮相，Ronald笑指：「睇佢自己要唔要，我會問下佢囉！佢通常好多時都拒絕我㗎！但係佢拒絕得嚟唔係一下，佢會『嗯……好呀！不過我睇埋本書先！今次唔住喇、下次先！』佢會畀個希望我，次次都係Band我！」