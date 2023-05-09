銀河守護隊3︱盤點隊員累積片酬　星爵僅排第二、三位女演員墊底

Marvel本年度第二部重磅力作《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol.3）日前已經上映，電影是過檔到DC超級英雄宇宙的導演占士根（James Gunn）最後一部在Marvel執導的電影，完成《銀河守護隊》電影三部曲。早前已經傳出包括Dave Bautista在內幾位演員在《銀河守護隊3》後，將不會繼續參演的消息，銀河守護隊班底往後相信會有不少面孔交替，在此為大家盤點各成員自首集參演以來的累積片酬，而男主角「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）的片酬竟然只排第二，究竟那一位角色的演員斬獲最多？

2023年第二部Marvel超級英雄重磅電影《銀河守護隊3》已於5月3日在香港上映。（《銀河守護隊3》電影海報）

第七位：Pom Klementieff

Pom Klementieff飾演的「螳螂女」Mantis，由《銀河守護隊2》（Guardians of the Galaxy Vol.2）起加入系列，共參演六部影視作品，並以片酬1000萬美元（約港幣7800萬元）居於榜尾。

Pom Klementieff飾演的螳螂女，角色形象天真可愛、不諳世事，所以對白也非常童趣。（《銀河守護隊2》電影劇照）

Pom Klementieff自《銀河守護隊2》開始加盟Marvel超級英雄宇宙，飾演星爵的妹妹「螳螂女」Mentis，期後在《復仇者聯盟3：無限之戰》及《復仇者聯盟4：終局之戰》裡亦有參與演出。（Getty Images）

第六位：Karen Gillan

飾演獵布拉一角的Karen Gillan，自《銀河守護隊》首集電影開始以反派角色登場，後來轉變為守護隊的成員之一，並參與全數共七部影視作品，亦以片酬1200萬美元（約港幣9400萬元）居於第六位。

獵布拉經過《復仇者聯盟3：無限之戰》後，成為銀河守護隊的一員。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照）

Karen Gillan在《銀河守護隊》系列裡飾演獵布拉，是其中一位定位變化最大的角色。（Getty Images）

第五位：Zoe Saldana

作為《銀河守護隊》系列女主角，Zoe Saldana飾演的嘉魔拉是元祖守護隊成員，參與全數七部作品之餘在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）的角色猶其關鍵，而她則以片酬1500萬美元（約港幣1億1700萬元）成為系列最高薪女演員。

嘉魔拉是《銀河守護隊》最重要的一位角色之一，在《復仇者聯盟3：無限之戰》亦有極關鍵的作用。（《銀河守護隊3》電影劇照）

Zoe Saldana除了Marvel超級英雄電影外，亦有參演《阿凡達：水之道》等不少賣座作品。（Getty Images）

第四位：雲迪素

為樹人Groot配音的巨星雲迪素，是《銀河守護隊》其中一位最受歡迎的角色，亦是元祖守護隊成員之一、參與過全數七部影視作品。雲迪素憑僅為電影配音「I am Groot」三字，以片酬1500萬美元（約港幣1億1700萬元）在片酬榜第四位。

樹人Groot是《銀河守護隊》其中一位最受歡迎的角色。（劇集畫面）

為樹人Groot配音的雲迪素，是荷里活最高收入及當紅的演員之一。（Getty Images）

第三位：Dave Bautista

飾演殲滅者Drax的前摔角手Dave Bautista，是元祖守護隊成員之一，參演過全數七部影視作品。Dave Bautista以片酬2000萬美元（約港幣1億5600萬元）居於片酬榜三甲。

殲滅者Drax是《銀河守護隊》元祖成員之一。（電影劇照）

Dave Bautista是一位前摔角手出身的演員。（Getty Images）

第二位：基斯柏特

《銀河守護隊》系列男主角兼創始領袖「星爵」基斯柏特，在系列裡一直作為核心人物，以獨特的喜感受盡觀眾歡迎，亦與嘉魔拉擁有系列唯一的浪漫感情線。基斯柏特以片酬2500萬美元（約港幣1億9600萬元）居於片酬榜第二位，竟然落後於一人！

星爵一直是銀河守護隊的靈魂人物。（《銀河守護隊3》電影劇照）

基斯柏特除了《銀河守護隊》系列外，亦主演賣座作品《侏羅紀世界》系列。（Getty Images）

第一位：畢列谷巴

《銀河守護隊3》的主角浣熊火箭，由演員畢列谷巴（Bradley Cooper）負責配音，傳神地演繹這位毒舌而富創傷經歷的角色。畢列谷巴在荷里活影壇不論資歷及名氣，均比一眾同演更高，亦因此以片酬3000萬美元（約港幣2億3500萬元）高踞片酬榜首位！

浣熊火箭是《銀河守護隊》的元祖成員，亦是第三集的主角。（《銀河守護隊3》電影劇照）