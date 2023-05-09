狂野時速10︱積遜莫瑪復仇加盟　兩位女主頂唔順︰很自信、很性感

萬眾期待的賽車犯罪賣座電影《狂野時速10》將於5月18日在香港上映，系列首作自2001年上映至今已歷22年，一直由雲迪素飾演的主角Dominic Toretto牽頭，由洛杉磯街頭非法賽車演變至抗衡世界級犯罪集團，每一部《狂野時速》作品不斷自我突破，引入新角色擴展故事版圖，成為深受觀眾歡迎的動作電影系列。



賽車犯罪電影《狂野時速》系列第10部作品《狂野時速10》將於5月18日於香港上映。（影片截圖）

來到系列第10部電影，除了雲迪素、Michelle Rodriguez、積遜史特咸（Jason Statham）、Tyrese Gibson、Ludacris等固定班底外，亦有「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）及「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）重磅加盟飾演新角色。其中積遜莫瑪飾演的反派角色，在新發布的角色預告中，展現前所未見的反派魅力，令劇組內的查理絲花朗（Charlize Theron）及Michelle Rodriguez也深深着迷。

《狂野時速10》繼續由雲迪素飾演男主角Dominic Toretto。（影片截圖）

「水行俠」積遜莫瑪將會加盟《狂野時速10》，在電影中飾演反派丹堤雷耶斯。（影片截圖）

積遜莫瑪於《狂野時速10》裡飾演反派丹堤雷耶斯，熟悉系列的觀眾定必會對他的父親、巴西大毒梟兼土豪雷耶斯有印象，正是《狂野時速5》被Dominic Toretto集團對付、瓜分1億美元財產的大反派，最後他更死於The Rock狄維莊遜（Dwayne Johnson）飾演的探員Hobbs槍下。積遜莫瑪以丹堤雷耶斯的身份加入《狂野時速10》，在第五集鋪下的恩怨下，定必以復仇為目的對付Dominic Toretto。

積遜莫瑪在《狂野時速10》裡飾演反派丹堤雷耶斯，正是《狂野時速5》反派毒梟兼土豪雷耶斯的兒子。（影片截圖）

雷耶斯是《狂野時速5》的反派，被Dominic Toretto為首的集團對付，劫去1億美元財產，最後更死於Hobbs的槍下。（影片截圖）

積遜莫瑪在最新推出的角色介紹影片中，騎着電單車在羅馬街頭橫衝直撞，更以過人的身手在追捕他的裝甲吉普車下裝上炸彈、引爆後揚塵而去。積遜莫瑪在影片中表示：「我愛電單車！而且我極愛汽車，所以我當然想成為賽車電影的一分子！亦想在羅馬揸電單車！」作為系列第10集的反派，積遜莫瑪續指：「我上一次演反派可能已是十年前，我想為這系列帶來未曾做過的事！他（丹堤雷耶斯）想對付Dominic和他的家人，他一定是腦袋有問題！那人一定是個瘋子！」

積遜莫瑪在《狂野時速10》角色介紹訪談時表示，自己對電單車極為鍾情。（影片截圖）

在《狂野時速10》裡，積遜莫瑪揸Harley Davidson電單車在羅馬飛馳。（影片截圖）

為塑造丹堤雷耶斯的角色形象，積遜莫瑪在影片中一方面以黑白灰的鐵騎車手造型登場，另一方面亦穿上色彩鮮豔豐富、絲質柔順的服裝登場，自身已具強烈對比。積遜莫瑪在影片中表示：「像隻孔雀！我想我的角色像孔雀一樣！」而積遜莫瑪的加入，亦令兩位女主角查理絲花朗及Michelle Rodriguez深深着迷！查理絲花朗表示：「他很有自信！他一出場，穿着一件蕾絲般細緻的開胸襯衫，很飄逸！他的髮型、身材，我真的被迷住，一直盯着他看！然後我迫自己冷靜、心想『天啊，這一場有我份，我必須演戲！』」

在《狂野時速10》裡飾演反派的查理絲花朗，在訪談裡也明言面對性感的積遜莫瑪，她也感到着迷！（影片截圖）

積遜莫瑪在《狂野時速10》裡出場時，形象非常瀟灑性感。（影片截圖）

而Michelle Rodriguez更笑指：「你留意到莫瑪有多性感嗎？其他人留意到嗎？還是只得我？」而積遜莫瑪則笑指：「大家知道的，我只是盡我所能！我像個走進糖果店的孩子，去到片場，看到所有汽車，然後看到Dominic的車『天啊！就是那架Dodge Charger嗎？』」他續指：「很高興能成為其中一份子，加入到這個對流行文化極重要的團隊，夢想成真！」

連《狂野時速》系列的元祖女主角Michelle Rodriguez，也為積遜莫瑪感到着迷。（影片截圖）