電子靈︱龔慈恩會打機打通宵？　憂兒子亦沉迷損健康：令頸椎受壓

香港靈異題材奇幻驚慄電影《電子靈》今日（8日）舉行首映禮，導演梁碧芝攜同Gladys李靖筠、楊天宇、顧定軒及龔慈恩等一眾主演出席。電影講述一位沉迷使用電話與社交媒體世界的少女陳楚童（李靖筠 飾），在電子世界裡「撞鬼」遇上電子靈，迫使她面對許多心靈的恐懼與愧疚，並與好友林子強（楊天宇 飾）一同闖關、尋找破解驅散電子靈的方法。

《電子靈》導演梁碧芝（中）攜同李靖筠、楊天宇、顧定軒、龔慈恩、朱鑑然及張達倫一同出席電影首映禮。（莫匡堯 攝）

龔慈恩於《電子靈》裡與李靖筠飾演母女，同樣因為疫情長期逗留在家而沉迷社交媒體與網絡世界，電影有不少情節回應疫情期間的困境，龔慈恩表示：「其實喺Covid疫情期間，我都有拍電視劇、有拍其他。我好記得第一次Covid講緊最恐怖嘅時候呢，我啱啱就去做侍應（角色）嗰場戲，其實自己都好驚，不過都係experience（經驗）嚟嘅。做演員最好玩嘅地方，就係你可以有陣時碰到某啲危險、或者辛苦，但係都係好好嘅經歷。」

龔慈恩在《電子靈》首映禮接受訪問時表示，電影在疫情期間拍攝，而自己亦因為演出其他作品的緣故，亦對疫情對大眾的影響有所體會。（莫匡堯 攝）

龔慈恩分享自己的角色時，提到有份參與驚嚇及較靈異的戲份，形容經驗難得：「其實我唔係拍好多靈異嘅戲，係比較少嘅。同埋我自己睇都有少少驚，但係《電子靈》真係講我哋貼身真係嘅問題，好多人拎住個電話、喺個電話裡面已經Drew in（被吸引）得好緊要，呢個係真真正正需要面對嘅問題。」她亦表示自己有沉迷電話的時候：「有陣時我都會打下機，打機打到唔係喎！五點喇？八點喇？但係有下一關嘅話又會追落去、又冇瞓覺，都跩嘅！」

龔慈恩與《電子靈》導演梁碧芝。（莫匡堯 攝）

而龔慈恩最大的憂慮，並非電子騙案或網絡陷阱的危險，反而是長期使用電話下對健康的影響：「好似我叫我個仔，每次見佢睇電話我就要佢手提高過頸，唔好屈低囉！」表示對兒子的肩頸、背椎的健康非常注意，亦希望大家不要忽視長期使用電話對健康的影響。龔慈恩亦表示兒子的情況未至於似《電子靈》裡顧定軒飾演的兒子一樣沉迷打機至不吃不喝：「喺佢Leisure（休閒）嘅時間我可以畀佢睇，但係我就要佢唔可以彎低身令到個頸椎受壓。」