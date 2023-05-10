電子靈．專訪︱楊天宇深夜合埋眼撞鬼　李靖筠：鍾意睇Hardcore嘢

香港靈異題材奇幻驚慄電影《電子靈》將於5月11日上映，電影由梁碧芝執導，Gladys李靖筠、Angus楊天宇、顧定軒、Jeana何珮瑜及龔慈恩等主演，講述一位沉迷使用電話與社交媒體世界的少女網紅陳楚童（李靖筠 飾），經歷好友直播自殺事件後，一直深受困擾；期後亦因為透過直播節目打開「死者手機」而遇上電子靈，迫使她面對許多心靈的恐懼與愧疚，並與好友林子強（楊天宇 飾）一同闖關完成電子靈的殘酷任務、尋找破解電子靈的方法。《電子靈》的男女主角李靖筠與楊天宇均首次參演靈異題材電影，早前接受《香港01》專訪時，分享拍攝電影的點滴與過去的靈異經驗，並希望觀眾能夠從中得到反思。

靈異題材的香港電影《電子靈》將於5月11日上映，電影由梁碧芝執導，Gladys李靖筠、Angus楊天宇、顧定軒、Jeana何珮瑜及龔慈恩主演。（《電子靈》電影海報）

首次主演靈異題材的電影，李靖筠分享到自己拍鬼片的意慾：「我冇特別想（參演鬼片），因為本身都驚睇鬼片。點解我驚鬼片呢，就係因為我驚鬼！我成日覺得做呢啲嘢或者睇鬼片，係好容易招惹到鬼嘅！」然而完成《電子靈》的拍攝後，Gladys的想法有所轉變及成長：「但係Somehow（某程度上）拍咗呢次鬼片之後，係令自己冇咁驚鬼嘅，好似拆解晒中間啲過程，會見到我同隻鬼一齊食飯嘅！Somehow都令我克服咗少少恐懼。」

《電子靈》由導演梁碧芝（左二）執導，Gladys李靖筠、Angus楊天宇及顧定軒主演。（葉志明 攝）

為了令演技更能感染觀眾，Gladys為拍攝做足功課：「其實我做呢套戲之前係有特登睇鬼片嘅，因為我驚我冇咩點睇過會驚。然後我就揀咗最經典嘅《見鬼》，真係嚇到我傻咗啦！我記得我自己一個喺電腦睇，我睇睇下由Full Screen（全螢幕）縮到去再遠啲，後尾再頂唔順，我就喺後尾墊住啲Jazz（爵士樂），我先覺得可以。」而導演梁碧芝亦在開鏡前分享合適的參考例子，讓Gladys的演出更得心應手：「導演冇介紹，但係有剪咗一啲片段出嚟，話畀我哋知佢鍾意呢啲演法。」

為了拍攝《電子靈》，李靖筠睇經典鬼片《見鬼》作為參考，學習如何演繹驚恐、緊張的反應。（葉志明 攝）

李靖筠於《電子靈》中不乏被驚嚇的戲份。（《電子靈》預告片截圖）

至於男主角楊天宇，則對鬼片興趣甚濃：「我係有少少自虐心態嘅，我係驚、但係又好想睇！好好奇，好鍾意睇！睇鬼片永遠係驚過演鬼片，因為所有機關、幾時嚇你，你係預先知道晒，同埋我個角色係超乎異常咁冷靜，因為我有陰陽眼，係殯儀館到做嘢，由細見到大，所以導演想我好似覺得係人嚟嘛！所以啲反應係差好遠嘅。」至於營造驚慄效果上，Angus笑指：「所有都係燈光嘅氣氛，加埋後期聲效所有嘢（去營造）。」Gladys回憶起拍攝現場時，亦表示與畫面甚具差異：「我哋好多係工廈裡面嘅片段，我記得我行過個工廈，我話『駛唔駛熄啲燈？好似好光喎！』即係睇個Monitor（顯示器）原來係好黑嘅，都有呢啲落差嘅。我要摸黑、但係又好光喎，都幾得意嘅！」

相反，楊天宇在《電子靈》裡的角色非常冷靜，因為他一早已開啟陰陽眼，所以見怪不怪。（葉志明 攝）

楊天宇在《電子靈》裡的角色，面對靈異恐怖的事，表現得格外冷靜。（《電子靈》電影劇照）

電影雖然有鬼片的外衣，但內裡探討中心思想，仍然圍繞女主角的人際與家庭關係，李靖筠分享指：「我哋成套戲個重點其實唔喺鬼上面，對我嚟講其實係一套溫情片嚟，係用鬼去包裝咗。」Angus亦從電影的英文名作進一步解釋：「我哋英文嘅電影名叫Social Distancing，用靈異片去包裝現今科技發達、個個人都攞住手機、人與人之間嘅關係。喺戲裡面係有講到Dating App（交友軟件）、有啲人好沉迷P圖（修圖），P到自己喺網上世界係呢個樣嘅時候，長遠嚟講對自身安全感或者自尊又會有咩影響呢？」

楊天宇借《電子靈》的英文片名《Social Distancing》解釋電影其實探討了人與人之間的關係。（葉志明 攝）

在拍攝技巧與後期製作外，《電子靈》的驚慄奇幻全靠演員透過反應演繹感染觀眾，深明此道的Gladys亦有做好準備：「呢套戲係要Prep（準備）反應嘅，講真做文戲係唔駛Prep嘛，係去感受。但係呢套我有Prep定啲反應，因為有時剩係拍你一個反應，所以因為呢個原因我睇咗好幾套鬼片。」她亦感謝工作人員在拍攝期間給予適當的輔助：「例如有一樣嘢跌咗落地，咁我嚇親啦，但係做到5個take（鏡頭）、到第12個take就唔係真係嚇親，所以都有叫現場嘅工作人員幫我手，到我要（反應）嘅時候，就會大力拍門、或者拍手、尖叫，我就有反應。」Gladys更笑指自己有個小竅門，能夠有助迅速進入恐懼與緊張的狀態：「譬如Jeana要嚟搵我，我咁要好驚咁匿埋，好多時候現場氣氛真係一啲都唔驚、同埋我好開心咁。你驚嘅時候會心跳加速、會喘氣，但係未有嘅時候，我就會係咁喘氣、令自己進入返狀態。有類似嘅技巧可以幫到手，好似《深宵閃避球》嘅時候，埋位嘅時候場波係打到中間，要Warm up（熱身）返令自己喺一個好緊張嘅感覺。」

李靖筠表示拍攝鬼片的現場氣氛與上映時的畫面效果反差甚大，有時要借助工作人員的幫助演繹反應。（葉志明 攝）

劇情高潮部分，Gladys有一段相當驚人的「自殘」橋段，需要面對一面鏡、用針刺在臉頰之上，Gladys回憶起拍攝過程時，居然表現得相當雀躍：「我真係拎住枝針、戮落去，我冇戮穿啦當然，但係真係做緊呢個動作，我自己係好驚㗎！嗰一場算係我比較鍾意嘅場口，因為我鍾意睇啲好Hardcore（極端）嘅嘢，我覺得嗰場刺激啲，同埋我真係要犧牲一啲嘢，先可以生存落去，我好鍾意呢個感覺！」相信Gladys的粉絲多少會為她感到心痛，亦擔心有機會意外破相，但Gladys笑指：「嗰枝針好鈍嘅，但係我真係搣（塊面）咁戮落去。同埋我真係戮落去，我先演到嗰種痛！」而提到對Hardcore劇情的鍾愛，形象活潑、樂天的Gladys，原來也有不為人知的「黑暗面」，她分享指：「我本身鍾意肢解一類，但係就唔係好啱今次嘅戲路啦，希望下次有機會做啦！拉下腸、斬下腳咁樣！」

李靖筠活潑、甜美的一面以外，原來對Hardcore題材的作品有濃厚的興趣，提起肢解等電影橋段更手舞足蹈。（葉志明 攝）

《電子靈》的劇情中，女主角陳楚童因為開箱死者手機而招惹到「電子靈」，現實中李靖筠的體質對靈異世界的敏感度本來不甚高，卻因為一次經歷而解鎖！Gladys分享指：「本身我係超唔敏感嘅！我之前仲要住喺殯儀館隔籬我都未見過，但係有一次畀KB（Kelvin李健宏）捉咗去靈探之後，我就從此變咗敏感體質！真係Thanks to him（多得佢）！真係超級嬲！」她續指：「不過同KB去靈探，有啲感覺我係有過嘅，以前我會『唉！諗多咗嘅啫！』但係嗰次靈探係Confirm咗我有呢啲感覺嘅時候，就即係有（鬼）喎！我覺得嗰次嘅經驗係將我某啲身體反應Link up（連結）咗。例如我而家聞到某一陣味、嗰一隻油嘅味，你係唔會唔記得嘛！」至於視覺上接觸靈界，Gladys則表示十分難得，卻未有相關經驗：「好難見到㗎！見到你真係好彩呀！嗰次靈探都只係見到個影囉，但係已經好驚喇！」

李靖筠分享到與KB前去靈探的經歷，笑言令自己開啟了對靈界的敏感體質。（葉志明 攝）

而提到對靈異世界的興趣，李靖筠望向身邊的楊天宇說：「不過睇佢個樣勁正直，但係估唔到佢好鍾意『Wi Wung』嘢！」Angus隨即笑指：「我唔算感敏體質，我讀緊書嗰陣時會比較敏感，去到某個地方有少少唔妥，我好容易毛管戙嘅，大個咗就少咗好多！可能陽氣盛咗！」Gladys接續笑指：「但係佢好有興趣㗎！一聽到人哋講佢就會講埋一份！」Angus則表示：「我有時臨瞓先鍾意聽鬼故，睇好多古靈精怪嘢，唔一定靈異嘅，外星人我都好鍾意聽！」

李靖筠笑言看不出外表正直的楊天宇對「古靈精怪」題材的興趣甚高。（葉志明 攝）

而Angus過去亦有過靈異的經驗，雖然發生於年少時期，卻令他印象甚深：「我都有過，嗰時讀書放暑期，好多時都凌晨一兩點先瞓，睇完電視就會返房瞓。但係有一晚好奇怪，Feel到你睇電視但係側邊係有一個人望住你，成個感覺好唔舒服。咁我冇乜點理，照舊睇完電視、熄燈返房瞓。咁無啦啦三點鐘想痾夜尿，咁後生仔好少嘛，咁去完廁所返嚟，一瞓落床，書枱盞燈着咗！我未識驚，因為嗰時好攰，一熄咗佢，我合埋眼就見到佢嘅形態！本身佢畀個後尾枕我睇，然後慢慢擰過嚟，一開始係人樣，慢慢變成好核突嘅樣。我次次擘大眼就見唔到，一合埋眼就見到！」楊天宇稍頓一頓，透露最後的結果：「佢同我玩到五點幾，我佢講『我好攰喇，要瞓先』然後就攰到瞓着咗。」

楊天宇年少時期的一次靈異經歷令他至今仍非常深刻。（葉志明 攝）

Angus的經驗亦令Gladys想起出遊時每每會遇到疑似的靈異事件：「我每一次住酒店，我就會『唉！我嚟喇，你哋唔好搞我啦！』又冇話嚇到黐咗線嘅，我不嬲都信有呢樣嘢嘛！心諗我係嚟做嘢咋，唔好搞我啦！」她更提到一次較深刻、似被「靈界大整蠱」的經驗，Gladys分享指：「我零零碎碎都有一啲經歷，有一次同個記者一齊去，住一間房。每一次我開水龍頭就冇水，好似壞咗，但係佢一開就有囉！唯獨係我開就冇水！我好嬲、但係又超級驚！我喺廁所嘅時候，佢哋無端端話去買嘢，我即刻兩分鐘洗頭沖身，要佢哋等埋我，我唔要一個人留喺房！嗰次真係好驚！」

李靖筠出國工作期間，被「靈異大整蠱」，竟然只有自己開水龍頭才沒有水，令她不敢一個人留在酒店房間之中。（葉志明 攝）

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李靖筠

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楊天宇

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