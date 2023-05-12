電子靈︱練習生慘遭老闆性侵自殺　園子溫、韋恩斯坦映衰美日影壇

香港靈異題材奇幻驚慄電影《電子靈》已於5月11日上映，電影由梁碧芝執導，Gladys李靖筠、Angus楊天宇、顧定軒、Jeana何珮瑜及龔慈恩等主演。《電子靈》講述少女網紅陳楚童（李靖筠 飾），與朋友金智希（何珮瑜 飾）一同追逐演藝夢想，金智希於韓國擔任練習生，但在一次派對上卻被老闆要求「潛規則」、繼而慘遭性侵、片段更被上載到「Z號房」群組瘋傳，金智希受盡網民欺凌下，於網上直播自殺，事件為自責的好友陳楚童造成陰影。

Jeana何珮瑜飾演的金智希，被強行「潛規則」後，性侵片段在網上瘋傳，令她決定自尋短見，並直播自殺過程。（《電子靈》預告截圖）

Jeana何珮瑜飾演的金智希在韓國擔任練習生，並因為渴望出道而被老闆性侵。（《電子靈》預告截圖）

近年世界娛圈及影壇不時傳出性侵及「潛規則」醜聞，眾多事件中「荷里活金牌淫監製」韋恩斯坦（Harvey Weinstein）性侵過百女性最轟動；日本名導演園子溫「潛規則」被拒後，換人當面交歡事蹟則最為變態。

韋恩斯坦於2020年裁定兩項強姦罪名成立，被判監禁23年後，2023年再就另一宗強姦罪名成立判監16年，分期執行，預料現年70歲的韋恩斯坦將於107歲才能出獄。（Getty Images）

韋恩斯坦性侵百人、套路解密

針對韋恩斯坦的性侵指控始於2017年一則《紐約時報》的報道，指韋恩斯坦性侵行為已長達數十年，受害人指控韋恩斯坦強迫女性為他按摩及觀看他的裸體，同時答應如果與他發生性行為，則會在事業上給予幫助。在報導刊登後，數以百計女演員、模特兒及韋恩斯坦的僱員指控韋恩斯坦性侵及性騷擾，包括荷里活一線女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）指控韋恩斯坦曾在他們年輕時提出「潛規則」，而英國名模Cara Delevingne亦指韋恩斯坦曾不當侵犯她。

荷里活淫監製韋恩斯坦，於2017年起被近百名女演員、模特兒及僱員指控性侵，其中不乏荷里活一線女演員及模兒。（Getty Images）

關於韋恩斯坦「潛規則」的套路，演員兼歌手Courtney Love早於2005年，已公開表示：「如果Harvey Weinstein邀請你參加四季（酒店）的私人派對，千萬不要出席。」意味Harvey Weinstein不止一次於四季酒店舉行私人派對，並對希望加入荷里活的年輕女孩提出「潛規則」。

安祖蓮娜祖莉是其中一位發聲的受害者。（Getty Images）

桂莉芙白德露亦是其中一位發聲的受害者。（Getty Images）

園子溫「潛規則」不遂竟換人

近年於影壇傳出性侵醜聞，在韋恩斯坦外亦包括日本「Cult片」導演園子溫。針對園子溫的指控，始於日本女性週刊《Shukan Josei》，一位日本電影發行商行政人員向雜誌透露：「時至今日，仍然有導演能夠毫不猶疑地對女演員說：『如果妳與我發生性行為，便讓妳演出角色！』他的電影廣受好評，令很多女演員希望得到演出機會。他毫不在乎地利用這一點侵犯女性。這個導演叫園子溫。」

日本知名「Cult片」導演園子溫，被日本雜誌報道揭發慣性進行「潛規則」。（Getty Images）

報道更詳述一位佚名女演員透露，園子溫向她表示多年來有無數女性為了換取演出機會，與他發生性行為，她們在電影事業上的成功亦有賴於他。而園子溫向這位女演員提出工作機會後，便企圖強行與她發生性行為，但遭到拒絕。園子溫提出「潛規則」不遂後，竟隨即「換人」，請另一位在他電影中演出過的女演員進房，當面與這位女演員發生性行為。而當在場這位女演員深表震驚期間，助導便請她離開，還以為助導向她提供協助時，原來對方企圖將她帶到情趣旅館。