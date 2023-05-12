《狂野時速10》保羅獲加24歲女兒客串　感覺似家人︰傳承父親榮耀

即將上畫的《狂野時速10》（FAST X）， 原班人馬強勢回歸，雲迪素（Vin Diesel）、米雪露芝姬絲（Michelle Rodriguez）、泰利斯吉遜（Tyrese Gibson），仲有積遜莫瑪（Jason Momoa）親身上陣。而今日就再有確認指又有新家庭成員加盟，呢位就係已故影星保羅獲加（Paul Walker）的24歲女兒Meadow Walker。



保羅獲加（Paul Walker）24歲女兒Meadow Walker，親自公開客串一幕。（網頁截圖）

《狂野時速10》香港將於下周18號正式上畫，而昨晚，已故演員保羅獲加的女兒Meadow Walker便在個人IG上公開自己會客串登場，延續父親與《狂野時速》系列的血脈。在其貼文，上載了一張她在飛機上回頭望向攝影機的照片，雖然文中沒有詳述自己在戲中飾演甚麼角色，但就講出自己跟《狂野時速》的淵源。

Meadow Walker身形纖瘦，不時分享個人美態。（Meadow Walker＠IG）

《狂野時速》系列的重要主演之一，已故的演員保羅獲加。（imdb）

「幸運可以傳承父親的榮耀」

Meadow Walker說到當第一部《狂野時速》（2001）電影上畫時，自己得 1 歲。「我從小就會在片場旁看著我爸爸、雲迪素、佐丹娜布絲達、米雪露芝姬絲、路達克里斯等演員出現在螢幕上。多得我爸爸，令我從小就誕生成長在《狂野時速》的家庭中。我真不敢相信現在我也有機會參與其中。感謝導演路易斯賴托瑞的慷慨、耐性與支持。感覺一開始就是這個家庭的一份子，我很開心這只是個開始……我真的很幸運可以傳承父親的榮耀，並與他永遠共享這一切，我真的好愛好愛你。」

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影星保羅獲加（Paul Walker）由第一集《狂野時速》，一直有參與到第六部，直至2013年因車禍離世，終年40歲。好友雲迪素不時在其忌辰出文紀念保羅，而Meadow Walker在22歲，2021年結婚時，也邀請雲迪素代替爸爸角色，帶女兒出嫁，場面溫馨。

早前保羅獲加的女兒Meadow結婚，雲迪素充當父親角色帶領她進場。（IG圖片）