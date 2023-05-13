電子靈專訪︱導演嘆拜山都電子化　顧定軒︰唔覺意為角色減10磅

香港靈異題材奇幻驚慄電影《電子靈》現已上映，電影由Gilitte梁碧芝執導，Gladys李靖筠、Angus楊天宇、顧定軒、Jeana何珮瑜及龔慈恩等主演，講述一位沉迷使用電話與社交媒體世界的少女網紅陳楚童（李靖筠 飾），經歷好友直播自殺事件後，一直深受困擾；期後亦因為透過直播節目打開「死者手機」而遇上電子靈，迫使她面對許多心靈的恐懼與愧疚。



至於楚童的弟弟陳漢霖（顧定軒 飾）是一位沉迷打機與網絡世界的隱閉青年，與家姐缺乏溝通之餘、行為非常詭異離奇，成為楚童的一大憂慮與困擾。《電子靈》的導演梁碧芝與顧定軒，早前接受《香港01》專訪時，分享電影背後的構思、顧定軒的極盡陰沉的角色演繹，以及對網絡世界的反思。



《電子靈》導演Gilitte梁碧芝（右）與顧定軒，繼李靖筠、楊天宇後，就影接受《香港01》專訪。（葉志明 攝）

《電子靈》於疫情期間拍攝，不論在製作預算及拍攝場域上，限制均非常巨大，要打造科幻兼靈異的場景氣氛，為導演梁碧芝帶來相當大的挑戰。Gilitte在電影結局一段闖關救人的橋段，安排於一橦工廠大廈內拍攝，她表示相比疫情、其實預算對她帶來的掣肘更大：「原本我嘅構想係進入一個遊戲，件事會牽更多CG（電腦特技），場面會大好多，虛景、實景互補下拍攝。但我冇大筆錢去做CG，所以就要實景，究竟香港有咩地方可以扭到咁呢？其實入咗工廈就好似入咗結界，進入咗啲出唔返嚟嘅空間，唔知要做啲乜先出得返嚟。」她續指：「工廠個設計同我原本構想，有好多門、走廊、單位，跟住個App去走，打機個過程就係咁。」她亦指出工廈紆迴曲折的走廊亦有助營造恐怖、未知的感覺。

《電子靈》導演Gilitte梁碧芝表示，電影受到製作費預算及疫情雙重掣肘，前者的困難比大環境更大。（葉志明 攝）

主演《電子靈》的顧定軒，在電影裡飾演陳楚童沉迷打機的弟弟陳漢霖，Gilitte分享身邊的顧定軒在電影中的角色：「呢個細佬係一個打機迷，佢喺個Game裡面嗌佢家姐救佢，然後地址係一座工廈，就進入呢個Game，係我哋玩恐怖Game嘅設定。」

顧定軒於《電子靈》裡飾演一位沉迷打機與網絡世界的隱閉青年。（《電子靈》電影劇照）

顧定軒參演了早前上映的電腦科幻電影《斷網》，而《電子靈》亦有相近的元素，顧定軒表示：「呢兩套電影都咁啱有關網絡、電子，其實我覺得有一個趨勢，導演會想呈現科技生活嘅趨勢，就算鬼、恐怖、驚慄都可以電子化，演變下係有一個進化。」Gilitte隨即笑指：「而家拜山都可以電子化嘛！」

主演《電子靈》的顧定軒表示生活在科技演進下改變甚大，導演Gilitte梁碧芝也笑指：拜山都可以電子化。（葉志明 攝）

在疫情期間拍攝，Gilitte雖然表示構思劇情故事時尚未有疫情，但亦順應大環境進行調節、投入疫情下人與人之間的生活產生距離的現象，《電子靈》的英文戲名《Social Distancing》亦具點題作用。顧定軒亦同意表示：「《電子靈》我覺得紀錄咗呢幾年，香港人面對疫情環境幾有代表性嘅鬼片。因為代表疫情嘅電影已經唔多，更係有關人與人之間嘅距離，撇除驚嚇、其實係有好多教育意義喺裡面。」他更分享到畫龍點睛的一個鏡頭：「有一個Shot係女主角喺行馬路嘅時候，身邊人來人往、都戴住口罩，但係拎住部手機，雖然有好多人喺到，但係其實都係自己一個。」

顧定軒提到《電子靈》對人與人因為電子世界令「社交距離」大增的畫龍點睛一幕。（《電子靈》電影劇照）

顧定軒在《電子靈》裡飾演的陳漢霖，比常見的宅男更「深居簡出」，氣場亦更為陰沉。他經常將自己關在房間裡。Gilitte表示：「家姐（陳楚童）去完外國返嚟，細佬原來連飯都唔會一齊食，要放喺門口，個細佬出嚟就好似好怪異咁。」顧定軒笑指：「好似探監咁！」Gilitte續指：「其實同一個人缺乏溝通嘅時候，佢同變成鬼係冇分別嘅。」

顧定軒在電影裡的角色非常陰沉，不時嚇到飾演姐姐的李靖筠。（《電子靈》電影劇照）

顧定軒在電影中的角色，隱閉得連吃飯也與家人一起，他笑指放在門口像探監一樣。（《電子靈》預告截圖）

聽畢，顧定軒突然想起拍攝期間的一件趣事：「有個Take好好笑！」Gilitte隨即笑指：「係呀！係跌咗條菜，然後執返！我有用到呢個！」顧定軒對導演的選擇表示驚訝，續指：「嗰個係Mistake嚟！因為佢話要好快、好怪咁拎個飯，點知拎過嚟、跌咗條菜，我即刻拎返條菜先！」觀眾入場可以細心留意下這個NG下的彩蛋。

顧定軒笑指有一幕NG，在拿走放在門口的飯菜期間，掉下了其中一條菜，然後馬上拾回。導演Gilitte笑指畫面最後有放在《電子靈》的上映版本中，意外成為彩蛋。（葉志明 攝）

為了演活陳漢霖，顧定軒不僅在造型及化妝上塑造，更暴瘦近10磅演出，他表示：「其實唔係特登嘅。」他笑指：「工作上咁啱令我消瘦咗。」導演Gilitte亦表示有印象：「我記得Casting（試鏡）嘅時候，我都講咗句『做咩咁瘦嘅你？』，好似真係好瘦！」顧定軒幽默表示：「咁而家係咪要話係特登嘅？講到好似好有準備咁！」笑指其實劇組的飯盒也相當豐富，沒有因為拍攝而捱餓。

身型瘦削的顧定軒，在《電子靈》拍攝期間，比現在更為骨感，體重相差10磅。（葉志明 攝）

《電子靈》的結局裡，透露顧定軒飾演的陳漢霖原來是一位網絡上打擊不公義的「超級英雄」，導演Gilitte表示：「我係特登將佢（顧定軒）嘅角色變到好深藏不露，佢原本可以純粹係一個隱青、打機成癮嘅一個青年，然後拒絕社交、內向、怕醜、又曾經畀人欺凌過就算。但係我唔想拍得咁簡單，我其實都有少少想探討：其實隱青係咪真係咁冇用呢？係咪普通人眼中覺得佢對社會冇貢獻？收埋自己係咪就唔係社會嘅一份子？係咪冇存在過呢？」一直表示自己喜歡打機的顧定軒，笑指如果沒有成為演員，也未必會成為隱青，然而：「我覺得我都係會做鍵盤戰士！」

導演Gilitte梁碧芝特意設計顧定軒的角色深藏不露，探討隱青是否真的對社會沒有貢獻或沒有存在感的問題。（葉志明 攝）

*****

鳴謝

場地提供：@keeprollin_studio

顧定軒

髮型：wing @theattichongkong

化妝：K

服裝：Armani Exchange