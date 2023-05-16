狂野時速10︱盤點七架最快登場超跑　《回到未來》經典車新款出場

萬眾期待的賽車犯罪系列電影《狂野時速10》將於5月18日在香港上映，系列首作自2001年起上映至今已經22年，由在洛杉磯街頭非法賽車演變至抗衡世界級犯罪集團，每一部《狂野時速》作品均不斷引入新近出產的跑車，與美國經典的肌肉跑車（Muscle Car）道奇車廠（Dodge）於70年代出產的Charger跑車同場較量，成為電影一大特色之一。

《狂野時速10》將會開啟系列終章的三部曲，並於5月18日上映。（《狂野時速10》電影海報）

來到系列第10集，《狂野時速10》加入不少來自歐美車廠的超級跑車，以下為大家盤點將於電影裡登場的超跑，並以極速紀錄進行排名：

第7位：Delorean Alpha 5

Delorean Alpha 5的極速紀錄為時速249.48km/h（155mph），居於《狂野時速10》登場的超跑極速榜第7位。（Delorean官網圖片）

Delorean曾經出產DMC跑車，因為在電影《回到未來》裡成為時光機而成為永恆經典。（《回到未來》電影劇照）

第6位：Porsche GT3 Racer

Porsche GT3 Racer的極速紀錄為時速318km/h（198mph），居於《狂野時速10》登場的超跑極速榜第6位。（Porsche官網圖片）

第5位：Lamborghini Gallardo Coupe

Lamborgini Gallardo Coupe的極速紀錄為時速323.5km/h（201mph），居於《狂野時速10》登場的超跑極速榜第5位。（Lamborgini官網圖片）

第4位：McLaren Senna

McLaren Senna的極速紀錄為時速334.78km/h（208mph），居於《狂野時速10》登場的超跑極速榜第4位。（McLaren官網圖片）

第3位：McLaren 720S Coupe

McLaren 720S Coupe的極速紀錄為時速341.22km/h（212mph），居於《狂野時速10》登場的超跑極速榜第3位。（McLaren官網圖片）

第2位：Pagani Huayra

Pagani Huayra的極速紀錄為時速383km/h（238mph），居於《狂野時速10》登場的超跑極速榜第2位。（Pagani官網圖片）

第1位：Hennessey Venom F5