廖啟智《世上只有爸爸好》遺作終上映、戲裏戲外經歷喪子之痛

廖啟智（智叔）在2021年3月因胃癌不幸病逝，終年66歲。智叔遺作《世上只有爸爸好》將於明日（18/5）上映，有份演出的趙詠瑤（Kimi）今日在社交平台帖文：「上映了！真的要上映了❤️5月18日～即係聽日！上映了！雖然院線安排的時間和場次唔多，但依然希望大家可以大力支持🙏🏻這是智叔跟我的第一次合作合作，也是最後一次🙏🏻希望大家會睇到我地每一位演員對呢套電影既愛🙏🏻❤️」。

廖啟智遺作《世上只有爸爸好》將於明日上映，（影片截圖）

智叔細緻演繹令人動容。（影片截圖）

電影在2019年拍攝，拖了4年才正式上映，趙詠瑤回覆《香港01》表示不太清楚原因，但回憶與智叔合作卻有很大得著：「我同智叔都多對手戲，智叔好好人，佢會主動怕我緊張陪我排戲，又會教我點去放鬆，點去做我會好啲…所以首映嘅時候都令我諗番好多拍攝時嘅畫面，睇緊嘅時候都不自覺會喊。」

趙詠瑤感激智叔跟她排戲。（影片截圖）

戲中智叔飾演一名貨車司機全叔，為養家每日營營役役為口奔馳。全叔在妻子去世後，跟其獨生子聰仔（趙善恆飾)的關係迅速惡化 ，兒子只愛攝影，為追求自己的事業，卻得不到父親的認可，成父子爭執導火線，一次吵架，全叔怒摑聰仔一巴，兒子氣沖沖走出門，全叔更說: 「走了就永遠不要回來。」想不到聰仔不幸在車禍中身亡，全叔發現兒子竟然瞞著自己，偷偷簽了器官捐贈協議。含淚照辦的全叔，因為太掛念兒子，希望知道聰仔的器官捐贈去向，後來查到兒子肝臟捐贈給一位夢想成為演員的模特兒Anna（趙詠瑤飾），而腎臟就捐給誤入歧途的安仔（阮政峰）身上。全叔遂借故接近Anna及安仔，希望從二人身上尋回愛子的蹤跡，並透過幫助他們重新振作， 彌補生命中最大的遺憾。

人生如戲，廖啟智亦曾經歷喪子之痛，他與陳敏兒婚後育有3名兒子，幼子廖文諾在2003年證實患上血癌，至2006年4月5日病逝。大仔廖文哲及二仔廖文信（阿信）年前接受鄭丹瑞（旦哥）的YouTube頻道《健康旦》訪問，阿信憶述當年幼弟離世，自己只有6、7歲，在家見到爸爸突然想起弟弟會唔開心落淚，自己亦有主動安慰：「嗰時我哋四個係屋企，我爸爸突然間諗起就好唔開心，係度喊，之後我就同佢講你喊咩，呢度最快見到佢應該係你啦，當然係童言無忌，不過佢聽到後就破涕為笑，呢個都係確定我哋有個信仰，我哋之後會係天家再相遇。」

廖啟智去年3月因胃癌不幸病逝，終年66歲。（資料圖片）

智叔不煙不酒，還經常跑步做運動，但發現患上胃癌時亦只剩一個月的壽命。（資料圖片）