狂野時速10︱雲迪素戲內兒子愈大愈唔似　三集外貌大變被嫌唔連戲

荷里活賣座賽車犯罪電影《狂野時速10》（Fast X）已於5月18日上映，萬眾期待的第10集在首集推出22年後上映，雲迪素（Vin Diesel）飾演的主角Dominic Toretto，與他的「家人」由洛杉磯街頭非法賽車演變至抗衡世界級犯罪集團，Dom的家族成員不斷增添新成員，包括他與「雷神老婆」Elsa Pataky飾演的Elena所生下的兒子Little Brian。



《狂野時速》首集以來橫跨超過20年，「家族」的成員不斷擴大。（《狂野時速8》電影海報）

Little Brian一角，在《狂野時速8》裡首度登場，並在三集裡分別由三位童星演員飾演，雖然按照電影劇情，Little Brian有着父親的多明尼加及母親的巴西血統，但首度登場與第10集出場時，外貌卻有明顯差異，被觀眾笑指Little Brian的「成長過程」裡不斷變樣，似乎有「不連戲」之嫌。

在《狂野時速》裡，雲迪素飾演的Dominic Toretto與「雷神老婆」Elsa Pataky飾演的Elena有一個兒子Little Brian。（《狂野時速6》電影劇照）

在《狂野時速8》裡，Little Brian的角色名叫Baby Toretto，由幾個月大的Carlos De La Hoz飾演，具有明顯的白人嬰兒特徵，當時以可愛的嬰兒形象意外成為電影的焦點之一。積遜史特咸（Jason Statham）飾演的Shaw在飛機上營救他時，為他戴上耳機播放音樂，並在積遜史特咸迎戰大量殺手時，在槍林彈雨之中仍然毫不知情地「賣萌」，成功擄獲觀眾的歡心。

Little Brian首次出場時，由幾個月大的Carlos De La Hoz飾演，戴上耳機的他在槍林彈雨之中不斷賣萌，成功擄獲觀眾的歡心。（《狂野時速8》電影劇照）

電影中，積遜史特咸為救Little Brian脫離險境，在槍林彈雨之中勇戰幾十位殺手。（《狂野時速8》電影劇照）

Little Brian首次與雲迪素與繼母Michelle Rodriguez相聚時，明顯是一個白人嬰兒。（《狂野時速8》電影劇照）

在《狂野時速9》裡，Little Brian的戲份相對較少，並由Isaac Holtane飾演。Little Brian在開首的劇情裡隨父親與繼母隱居，遇上疑似不速之客時，他機警地按照演習多次的路徑在車庫的暗格裡匿藏，並及後於Dom的家族聚餐裡再次出現。Isaac Holtane相比上集的Carlos De La Hoz明顯更具拉丁美州裔的外貌特徵，並留有一頭棕色捲髮，雖然形象依然十分可愛，但卻明顯與「童年」外貌差異甚大。

電影中，Little Brian與雲迪素飾演的Dominic Toretto相貌甚相似。（《狂野時速9》電影劇照）

在《狂野時速9》裡，Little Brian由Isaac Holdane飾演，他留有一頭棕色捲髮，亦明顯具有拉丁美州裔外貌特徵。（《狂野時速9》電影劇照）

在最新一集《狂野時速10》裡，Little Brian由童星Leo Abelo Perry飾演，而且是三集以來戲份最多的一次。Leo Abelo Perry此前具演出經驗，曾經於迪士尼製作的劇集及真人版《美女與野獸》舞台劇裡演出。在《狂野時速10》裡，Little Brian在父親Dom的指導下學習駕駛道奇Charger跑車，並與John Cena飾演的叔叔Jacob一同踏上「走佬」的旅途。Leo Abelo Perry相比兩位曾經飾演Little Brian的演員更為不同，他頗具非裔美國人的外貌特徵，留有一頭蓬鬆的黑色捲髮，但與飾演父親的雲迪素相貌卻差異甚大，令人逅病。

在《狂野時速10》裡飾演Little Brian的童星Leo Abelo Perry，與系列元祖女主角Michelle Rodriguez一同出席電影於羅馬舉行的首映。（Getty Images）