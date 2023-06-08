我愛你｜葉童喊到爆青筋好心痛　黃昏戀愛情睇到網友爆喊

久違合作的影帝梁家輝同影后葉童，在電影《我愛你》中展現黃昏戀，隨着電影即將在21日上映，官方就播放拍攝時的花絮與預告，好讓觀眾率先感受劇情。而在其中一段花絮片中，他們二人將演技發揮得淋漓盡致，梁家輝太過入戲的關係，即使拍攝完畢後都遲遲未能緩解，整個情緒大崩潰，哭到痛不欲生，好演技獲不少網友激讚。

《我愛你》講述黃昏戀愛情。（影片截圖）

踏入老年人的年紀，身體自然大不如前，葉童飾演的趙歡欣一直受到疾病困擾，面對突如其來的患疾發作，令她痛不欲生。拍攝這一場病痛戲份時，葉童躺在謝定山（梁家輝飾）的懷抱中捲在一起，因為患疾發作令她生不如死，不停抽動的她痛到臉上現青筋，說話時沒有力氣，雙眼通紅，對人物的感同身受展現得非常好，演技相當厲害。

葉童受疾病困擾痛不欲生。（影片截圖）

看見被病痛折磨的妻子，梁家輝顯得痛心又無奈，因為自己甚麼都做不了，直到葉童說出一句：「送我走」，終令梁家輝情緒大崩潰，將內心的痛爆發出來，一邊哭泣一邊吶喊，整個人將痛徹心扉的感受展現出來，令人看見後非常痛心。即使這當導演叫Cut後，他的情緒依然未能走出來，掩臉大哭還不停發出吶喊聲，更傷心地喊出：「好痛哦」，用手扯着衣服表達出內心的疼痛，現場工作人員看見後都著急上前給予安慰，他對角色的詮釋非常投入，完全沒有表演痕跡，仿佛就是真的一般。

梁家輝遲遲未能走出崩潰情緒。（影片截圖）

他們二人這一場戲看哭不少網友，將至死不渝的愛情完美展現出來，不少網友看見後都讚不絕口，認為這就是好演技，不愧為影帝影后級人馬，大家紗紗留言表示：「光看畫面就要哭了」﹑「已經噙滿眼淚」等，感染力強到有網友表明都不敢去看正片。

二人展現好演技。（影片截圖）