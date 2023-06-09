黑鏡｜第六季極暗黑　創作人自爆曾用ChatGPT寫劇本結果係點？

Netflix暗黑神劇《黑鏡》（Black Mirror）第六季即將於6月15日回歸，同樣由Charlie Brooker擔任製作人，不過今次就以影規格製作五個超過60分鐘的警世故事。日前官方發布的預告黑鏡本季將會比過往五季更黑暗諷刺，更難以預測。



《黑鏡》第六季即將於6月15日回歸。（Netflix）

集懸疑燒腦於一劇的《黑鏡》一向以未來科技來諷刺時弊及探討人性黑暗面的題材，成為初代神劇，當中有不少劇情更幾年前神預言了科技發展，極具警世意味。第六季的風格主要圍繞疫情後的世界，講述社會和大眾對科技的依賴程度不斷增加，透過暗黑的視覺深度剖釋科技如何影響人性及社會。而預告中的一句「你心心念念，你望穿秋水，你是否已做好準備？」，為劇集留下極大懸念。

《黑鏡》一向以未來科技來諷刺時弊及探討人性黑暗面的題材。（《黑鏡》預告畫面）

《黑鏡》被譽為初代神劇，亦令Netflix打響名堂。（《黑鏡》預告畫面）

本季陣容強勁，除了有《絕命毒師》Aaron Paul回歸，還有久未露面的Josh Hartnett、Kate Mara、《太陽召喚》的Ben Barnes、Salma Hayek、Anjana Vasan、 Annie Murphy、Clara Rugaard、Myha’la Herrold、 Paapa Essiedu、 Rob Delaney、Samuel Blenkin、 Zazie Beetz等，實力派演員演出。

創作人兼編劇Charlie Brooker最近接受外媒訪問時，自曝曾使用ChatGPT撰寫《黑鏡》劇本，但結果出奇地差，更形容ChatGPT為「一坨屎」。 隨著ChatGPT愈來愈盛行，令電影業界好奇究竟以這項技術來創作劇本是否可行，對此Brooker表示：「我有稍微玩過 ChatGPT，我做的第一件事就是輸入『創作出一集《黑鏡》劇本』，乍看之下，讀起來好像煞有介事，但進一步仔細看，發現那根本就是一坨屎。」

第六季比過往五季更暗黑。（《黑鏡》預告畫面）

劇情極難預測。（《黑鏡》預告畫面）

Charlie Brooker解釋ChatGPT做的就是瀏覽《黑鏡》由開播至今的單元大綱，然後將所有劇情拼湊堆疊起來，細心看就會知道毫無原創性可言。雖然ChatGPT撰寫的劇本不可行，但確實協助Brooker思考過去的創作，並讓自己打破規限。