別叫我賭神 | 周潤發自認做服務性行業　大談演員同明星分別

周潤發相隔5年終於再有新戲上映，與袁詠儀（靚靚）主演的電影《別叫我賭神》即將於6月21日率先登陸內地及台灣影院，最近發哥還特別前往內地宣傳，在「戲如人生」主創見面會上分享多年從業心得。



發哥、靚靚、莊文強等特別去到上海宣傳新戲。（微博@電影別叫我賭神）

由1974年出道至今，發哥塑造了多個經典角色，令人印象深刻，他表示：「其實我們當演員是很簡單的，不要想得那麼複雜，你跟著（劇）本去走，聽導演說的去演，加上你了解那個角色的時候，你放進自己的想法，不要加什麼添加劑，你在裏頭安安分分地做個演員去演這些，不要太複雜。演戲其實很簡單，我感覺現在演員演得太複雜，不要太去演戲，不要告訴觀眾我去演戲了，你看我演得多麼好。不是，你要觀眾看到你不是在演戲，你在生活，你就成功了。」

發哥認真分享從業心得。（視頻截圖）

發哥續指道，舞台劇是一個很好的訓練「場地」，多去演，演的時間長一點：「因為我們以前拍戲都是不停機的，好像我去老外的地方拍戲都是這樣，整場戲拍完了以後，再分鏡頭一個一個來拍，所以你要很精準。有時不是我當主角，是當配角的，你要做好自己的本分不要搶戲，就是兩個演員配合，現在有的演員有點過，不知道本分在哪裡。我們是做服務性的行業，就是演好編劇寫的角色。『許文強』也是服務好那個角色，不是我，我是後面那個小工。現在不是當演員，現在當明星，明星跟演員不一樣，你要理解是當明星還是當演員，演員很辛苦的，明星就簡單很多。」

發哥談演員同明星分別。（微博@電影別叫我賭神）

最近片方發布花絮，發哥在片中被扯著頭髮走，茂密髮量意外引起網友關注，而在當日的Q&A環節，有學生提問發哥如何護髮，他笑言：「就是平常多點運動，我已經跑步六年了，身體比以前好了，高了兩公分，因為我的腰直了。頭髮密就是因為我（生活）甜蜜蜜，所以頭髮也特別密。」相當風趣。

發哥堅持跑步長高2cm。（視頻截圖）

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