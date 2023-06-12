我也是︱Lucy榮升家姐做好榜樣　李璨琛願留港工作：小朋友大得快

香港劇情電影《我也是》今日（12日）舉行開鏡儀式，主演林耀聲、顏卓靈、李璨琛、余潔滢、吳肇軒、杜以辰等一眾主演出席。電影《我也是》改編自「AV色魔」的真人真事，講述疑犯因為被判終身監禁而上訴，案件於是展開連串調查，並由顏卓靈飾演的心理醫生對林耀聲飾演的犯人進行心理評估。

香港電影《我也是》，由林耀聲、顏卓靈、李璨琛、袁富華、余潔滢、杜以辰主演，今日舉行開鏡儀式。（梁碧玲 攝）

主演電影的李璨琛（Sam）於開鏡禮上接受訪問，表示自己在電影中客串飾演警察，負責重新調查案件，角色以文戲居多：「其實我都係幫導演Tony，因為係我識咗好多年嘅朋友，之前都有幾次想合作，但係都因為時間唔啱而冇合作到。今次咁啱佢話有幾日戲可唔可以幫幫手，時間上我又喺香港，所以（參演）純粹係個人關係上嘅原因。」

李璨琛表示自己與《我也是》的導演相識多年，一直未有機會合作，今次終於能夠幫手參演幾場。（梁碧玲 攝）

李璨琛一家在年初再添一員，與太太誕下細女李斐斐並剛過百日，Sam表示近來都會集中在香港工作，以照顧妻女：「而家重心都會喺香港多嘅，盡量喺呢段時間陪到細嗰個（李斐斐）啦，因為小朋友都大得好快，如果可以陪多啲就好。因為自己成日走，之前一走幾個月，變咗錯過好多佢哋細個成長嘅階段，所以而家盡量可以嘅都留喺香港工作。」

李璨琛表示現時希望留在香港工作，不希望錯過女兒們的成長。（李元元IG圖片）

李璨琛的長女Lucy李元元在網絡上極受歡迎，社交媒體上的一舉一動均被受粉絲注意，而近日分享與妹妹的互動亦非常可愛，Sam分享指Lucy已經適應妹妹的誕生：「其實未出世嘅時候都已經適應咗，佢都知道妹妹就嚟出世，一路都話畀佢知做家姐需要做啲咩，要幫手照顧妹妹、要做個榜樣，灌輸住呢個思想畀佢聽，所以細細個已經練習點樣餵奶，但係就比較粗暴咗少少囉！因為佢玩嗰個玩具嚟嘛！塞個奶樽落去嗰下就可能好大力！一放手佢就行咗去，咁我覺得都幾得意嘅！畀佢慢慢嚟啦！」

李璨琛的長女Lucy李元元榮升做家姐剛過百日，與妹妹李斐斐的互動非常可愛，被受網民關注。（李元元IG圖片）

然而李璨琛亦笑指其實Lucy並未能減輕父母的負擔：「減輕唔到啦！佢唔搞事都已經好好彩喇！不過都ok，佢都算乖嘅！」又指現時主力由他負責晚上的照顧工作，好讓太太能夠休息：「夜晚嗰餐我負責嘅，通常兩點左右餵完嗰餐我先瞓覺，咁我都本身夜瞓。」

李璨琛笑言Lucy李元元未能減輕夫婦倆的負擔，她不搞事已經非常好彩！（梁碧玲 攝）

日前，賭王千金何超儀（Josie）透露老公陳子聰（Conroy）的身體狀況欠佳，作為圈中好友的李璨琛，表示自己在傳媒報道後才得知Conroy的狀況：「之前都唔會問呢啲啦首先，如果主人家唔自己咁講嘅，我哋都唔會問。呢段時間大家都忙自己嘅嘢，我都係尋日睇到報道先知！希望佢早日康復啦！」