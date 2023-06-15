楊子大爆為老婆黃聖依與周星馳解約內幕：付律師費後只剩3萬

周星馳當年開拍《功夫》時曾公開甄選女主角，最終從過千人中選出當年只得19歲的黃聖依，挾著「星女郎」之名，黃聖依亦因而人氣急升，可是《功夫》上映翌年，黃聖依突然宣布跟星爺旗下的「星輝公司」解約，更公開指控對方壓榨，雙方對簿公堂，至2007年才正式結束賓主關係。

星爺一手捧紅黃聖依，可惜兩人最後鬧翻收場。（劇照）

楊子首度公開談為黃聖依「贖身」內幕。（微博圖片）

外間盛傳黃聖依獲有米老公楊子撐腰，才順利脫離星爺的控制，近日楊子受訪大爆當年為黃聖依跟星爺解約的內幕，主持人問他：「你認識黃聖依的時候，黃聖依真的是被雪藏了嗎？」，楊子直認不諱，主持人續問：「所以你在那個階段做了哪些事？」楊子透露先跟各個劇組談判，表明不至於要封殺黃聖依，接下來就請律師解除合約問題。

當年打贏官司後，楊子與黃聖依高調慶祝生日。（視覺中國）

究竟楊子付了多少錢才令黃聖依回復自由呢？他沒有公布實際數字，但其回答亦足以令人驚訝：「支付完律師費我們倆就剩3萬塊錢」。楊子表示，往後再談起星爺，都會表示「永遠感恩」：「也許現在雙方合作出現的分歧，但是周星馳先生讓她成名的，就憑這一點就應該永遠感謝」。

重溫黃聖依在《功夫》的絕美模樣

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網民大讚楊子有格局又情商高，對黃聖依更一往情深，當年黃聖依被指介入楊子與前妻陶紅的婚姻，楊子曾大動肝火爆粗澄清，並證實楊子早在2004年認識黃聖依前已離婚。