Black Mirror黑鏡第六季劇情峰迴路轉評價極高　一文睇清每集劇情

元祖級暗黑燒腦神劇《黑鏡》（Black Mirror）第六季於昨日（15日）回歸，今次Netflix以電影規格製作五個超過60分鐘的警世故事，每集內容除了比過往更暗黑更出人意表，必定會令觀眾腦洞大開！



《黑鏡》第六季已於6月15日回歸。（Netflix）

顧名思義，《黑鏡》的意思就是鏡子來反映出人性黑暗面，透過未來科技來諷刺時弊及探討人性黑暗面，極具警世意味。劇中所揭示過的人面識別、AI技術甚至社會信用評級，都已經出現在現實社會中。來到第六季，評價比過往5季更高，更在爛番茄奪得100%滿分，現在就為大家介紹新一季的每集劇情。

每一季的《黑鏡》都得到極高評價。（Netflix）

《Joan is Awful》（瓊糟透了）

Salma Hayek是本集的主角之一。（《黑鏡》劇照）

一位平凡女子Joan赫然發現國際串流平台Streamberry上竟有以自己為主角的影集，不僅劇情改編自她的人生，結果飾演她的人不是她，而是荷里活女星Salma Hayek。雖然劇集評價相當好，但卻令她失去了未婚夫、工作甚至人生。劇集主要探討串流平台上的節目對於觀眾的影響，大數據如何影響觀眾口味及如何主宰人生等，值得大家思考的議題。

《Loch Henry》（亨利湖）

《Loch Henry》。（《黑鏡》劇照）

一對年輕情侶來到冷清的蘇格蘭小鎮拍攝大自然紀錄片，卻被無端捲入一段涉及當地駭人過往的恐怖命案。

《Beyond the Sea》（海的另一邊）

Aaron Paul。（《黑鏡》劇照）

Josh Hartnett。（《黑鏡》劇照）

故事背景設定在1969年的平行時空裡，兩名男子肩負危險的高科技任務，結果面臨難以想像的悲劇。本集由《絕命毒師》的主角Aaron Paul及久未露面的Josh Hartnett，令不少劇迷極為期待。

《Mazey Day》（梅齊·戴）

《Mazey Day》。（《黑鏡》劇照）

麻煩纏身的新晉女演員被狗仔隊窮追不捨，同時還得想辦法處理肇事逃逸的後果。

《Demon 79》（惡魔 79）

《Demon 79》。（《黑鏡》劇照）

《Demon 79》。（《黑鏡》劇照）

本季設定在1979年的英國北部，一位個性溫順的店員一直聽到有人對自己說：「要先犯下可怕的罪行，才能消災解難。」