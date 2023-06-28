別叫我賭神︱完整劇情及角色介紹　五大必睇位一反發哥賭神經典

香港影壇傳奇影帝周潤發自2018年《無雙》後，終於憑新作《別叫我"賭神"》再度於大銀幕上與觀眾見面，更攜同影后袁詠儀、方中信、廖啟智、柯煒林、白只等一眾實力派演員主演，令觀眾大為期待。電影更以發哥近30年經典「賭片」類型形式回歸，不過相比當年《賭神》梳理整齊的油頭，發哥飾演的髮型師以一頭中長亂髮於預告劇照現身，似乎與一直以來的風格大有不同。

周潤發事隔5年再次推出新作，再以「賭片」類型與影迷見面。（《別叫我賭神》電影劇照）

《別叫我"賭神"》劇情講述吹水輝（周潤發 飾）為賭場常客，在賭桌上輸得身無分文。他和兩位好友（廖啟智及白只飾）有一間小理髮店，但卻無法支持他的賭博嗜好。吹水輝的前女友李夕（袁詠儀 飾）突然出現，要求他照顧「他們」的兒子一個月，並奉上酬金。見錢開眼的吹水輝敷衍了事接下了褓姆任務，才發現兒子是自閉症患者。獨居的吹水輝完全無法應付這兒子的特殊需求，父子關係日趨緊繃……隨著兒子逐漸展現出天賦，吹水輝也彷彿找到了人生目標，下定決心脫離過去的荒唐人生，陪伴兒子展翅圓夢。

發哥於電影中與智叔、白只一同經營一間髮型屋，卻突然受命照顧一位少年。（《別叫我賭神》電影劇照）

34年來首部文藝片

在《別叫我"賭神"》首映前，電影日前（23日）率先舉行特別場，電影完場後發哥與導演潘耀明、編劇莊文強與監製黃斌驚喜現身，為電影首次謝票，更與全場觀眾自拍合照！謝票期間，發哥表示自己在《秋天的童話》、《阿郎的故事》後，基本上都「揸槍」搵食，沒甚麼機會拍攝文藝片，計算起來原來也長達34年！被問及屬意警匪槍戰片或文藝片，發哥更笑指：「梗係攬攬錫錫，冇咁辛苦啦！」

發哥早前於《別叫我賭神》特別場，與觀眾自拍留念。

「智叔」遺作

《別叫我"賭神"》劇情中，發哥飾演的吹水輝與好友「花叔」（廖啟智 飾）及肥狗（白只 飾）合作經營一間髮型屋，三人之間的互動極為逗趣溫情。同為資深演員，智叔於2021年3月28日因病離世，《別叫我"賭神"》成為生涯遺作，與周潤發同框的最後景象，亦令觀眾聯想起兩人年輕時於《上海灘》合作的畫面。

發哥與智叔繼《無雙》後再度同框，作品卻成為智叔遺作。（《別叫我賭神》電影劇照）

一反「賭神」形象

《別叫我"賭神"》以發哥最為人熟悉的「賭片」類型為主題，預告片段卻一反發哥的賭神形象，不僅一改賭神油頭、《賭城風雲》系列石一堅的意氣風發，角色吹水輝在劇情中更手風極差、負債累累、賭足幾十年都冇發達，似乎有意借作品終結「賭神」的時代。

發哥在電影中一反賭神形象，不僅賭幾十年也沒發達，更負債累累至被上門追債，竟要向債主下跪求饒。（《別叫我賭神》電影劇照）

金像班底打造

《別叫我"賭神"》由香港頂尖金像班底打造，不論台前幕後均為金像級人馬。眾所周知發哥曾三奪金像獎「最佳男主角」獎，而劇中兩位好友智叔與白只亦是金像獎「最佳男配角」得主，女主角袁詠儀亦曾兩度成為金像影后。而《別叫我"賭神"》導演潘耀明，在執導前早已是金像級電影攝影師，曾經憑《聽風者》榮獲金像獎「最佳攝影」獎、憑《三岔口》榮獲金馬獎「最佳攝影」獎；編劇莊文強在執導電影外，亦為三次金像獎「最佳編劇」獎得主，創作團隊絕對是超班實力派！

《別叫我"賭神"》台前幕後均為金像級班底打造，絕對是實力超班之作。（《別叫我賭神》電影海報）

發哥山景路線推介

《別叫我"賭神"》日前首映後，有觀眾讚揚戲中多場跑山場面，展現了香港獨有的美。導演潘耀明則即場透露，戲中取景的山路全都由發哥提議。潘導演表示：「沒有人比發哥更熟悉香港的山頭，他熟知哪條山路夠寬闊，可以容納到拍攝器材。我們都信任發哥揀選的地方，結果出來有目共睹，觀眾都能從影像中感受到香港的美，與及我們對香港的愛。」