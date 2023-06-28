別叫我賭神｜周潤發靠兩招追掂發嫂　結婚35年成最強模範夫婦

電影《別叫我”賭神”》本周上映，戲中周潤發跟袁詠儀飾演舊情人，表面上玩世不恭的發哥，原來一直對靚靚念念不忘，相當長情。戲外發哥更加是圈中數一數二的廿四孝好老公，跟發嫂陳薈蓮結婚36年一直十分恩愛，堪稱最強模範夫婦。發嫂透露當年發哥以兩招擄獲她的芳心，而二人能夠修正成果，就全靠兩個字。

戲中發哥跟靚靚是舊情人，因為兒子而重聚。（劇照）

發嫂透露當年由朋友介紹認識發哥，之後發哥開始追求發嫂，靠兩招揮低其他追求者，成功擄獲芳心。由於發嫂身在新加坡，發哥日日施展「奪命追魂Call」及寄明信片來維繫感情，發嫂表示當時身邊還有幾個男朋友，選擇發哥純粹因為「緣份」，加上覺得發哥為人幽默，二人就走在一起。

愛一個人是無條件的，一切順其自然，相信這個人是屬於我的 發嫂陳薈蓮

發哥花了兩年時才成功追到發嫂，理應對這段感情十分認真，但他在拍拖初期，竟對發嫂說：「你要記住，我不會娶你」，令發嫂父親十分不滿，不過發嫂沒有因此放棄，更輔助發哥到國外發展，身兼經理人及英語老師，貼心又溫柔的性格最終打動到發哥。

發哥與發嫂一開始相愛不被睇好，現在證明二人情比金堅。（微博圖片）

1986年10月20日，發哥在紐約完成拍攝《秋天的童話》，突然向發嫂提出去註冊結婚，沒有鮮花、沒有戒指、沒有感動的求婚儀式，但發嫂有感曾揚言不婚的眼前人竟為她改變，足以令她心花怒放點頭答允，二人花了15美元（117港元）就成為夫婦。

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婚後發嫂繼續為發哥打點事業及生活，1991年經歷了女兒夭折之痛，從此專心過二人世界。有指大學主修工商管理的發嫂，多年來投資房地產有道，為發哥身家增長到15億，發嫂表示發哥所賺的都是「血汗錢」，每次投資都做足功課十分小心，發嫂稱得上是「最強賢內助」。