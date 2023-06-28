別叫我賭神｜唔使跑山都見到周潤發　開畫一連四場謝票仲有少量位

由周潤發主演的電影《別叫我〝賭神〞》，是發哥從演以來第一部鼓勵大眾做運動的電影。正如戲中角色吹水輝從跑步找到自己一樣，發哥也從跑步得到啟發。發哥表示：「我開始跑步已經七年，日日如是，跑步已經變成我生活主要部份。跑步除了帶給我一個健康的身體，最主要是鍛鍊了我的意志。無論風雨有多大，路程有多崎嶇，都要盡力去克服。」而為宣傳電影，發哥跑入戲院同大家謝票大合照。

將跑步融入電影，真係發哥先做到。（《別叫我賭神》劇照）

發哥在這七年間跑盡香港大山小徑，看過香港不同美景。《別叫我〝賭神〞》導演潘耀明也信任發哥對香港山地的熟悉，於是戲中取景的山路全都是發哥提議。發哥揀選的地方全都展示了香港獨有的美，他帶領大隊到香港標誌性的獅子山、大帽山、飛鵝山及大金鐘等，及多個著名自然教育徑麥理浩徑、萬宜水庫及沙灣徑等。發哥和團隊希望觀眾都能從影像中感受到香港的美，與及他們對香港的愛。

《別叫我"賭神"》劇情中有不少行山跑山的片段，導演透露行山路線均由發哥介紹。（《別叫我賭神》電影劇照）

發哥早前於《別叫我賭神》特別場，與觀眾自拍留念。（網上圖片）

發哥也感激表示跑步令他認識到很多好朋友，非常感激沿路一直支持他的各位。為了答謝全港市民對他的支持，發哥繼請市民食雪糕及睇戲後，將會首次現身戲院與影迷見面，親身答謝大家。各位觀眾切勿錯過與發哥近距離見面，不過門票經已火速爆滿，大家都係努力啲跑番山撞下發哥啦！

發哥跑戲院會影迷行程

6月29日

17:15 @ Moko (旺角新世紀廣場) B+ Cinema

17:15 @ K11 Art House

17:50 @ Cinema City 朗豪坊

19:45 @ 英皇戲院 (iSquare)