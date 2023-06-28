Janice Man《消失的她》做蛇蝎美人獲矚目　領跑影帝后近10億票房

Janice Man（文詠珊）由2015年起逐漸將工作重心轉移至內地，打拼多年後憑藉劇集《風聲》以及電影《唐人街探案3》為內地觀眾熟知，繼而在影視界大展拳腳。她有份主演的新戲《消失的她》於6月22日上映後反響熱烈，頻頻登上微博熱搜，風頭似乎蓋過女主角倪妮。



《消失的她》成內地端午檔冠軍。（電影海報）

《消失的她》由朱一龍、倪妮、Janice Man領銜主演，改編自90年蘇聯電影《為單身漢設下的陷阱》（Lovushka dlya odinokogo muzhchiny），講述何非（朱一龍飾）的妻子李木子（黃子琪飾）在結婚周年旅行中離奇消失，失蹤多日後一個陌生女人（Janice Man飾）突然闖入，並堅稱是何非妻子，從而牽扯出一個驚天大案的故事。電影由上映至今一星期時間，票房突破12億人民幣，斷層領跑端午節檔其他電影，包括四大影帝影后梁家輝、倪大紅、葉童、惠英紅合作的《我愛你！》（近2.2億）以及周潤發、袁詠儀主演的《別叫我賭神》（近4000萬）。

《消失的她》每日票房以1億速度增長，多過《我愛你！》近10億。（網絡截圖）

今次Janice Man在戲中飾演狂野乖張、行事瘋狂，但又美艷的神秘女人，造型主要以黑色和紅色長裙為主，冶艷邪魅，十足一位蛇蝎美人，尤其是用酒樽爆頭，配上冷血笑容的畫面，令觀眾印象深刻，這也是她在NG最多次的一場戲。Janic Man在訪問中表示，每次用酒樽爆頭，生理反應都會眨眼，會少了狠同瘋狂的感覺，因此拍完一條之後，她努力做心理建設，不停暗示自己消除膽怯，最後順利完成多條。雖然是糖製玻璃，但也難免有些疼痛，因此Janice Man爆完頭後也忍不住大叫「好疼啊！」非常認真。

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隨著票房水漲船高，Janice Man戲裡戲外都引起話題，包括文詠珊早幾年都幹嘛去了、文詠珊非（MK）過沒醜過、才知道文詠珊已經結婚了等，與Angelababy早年出道時的合照也被翻出，兩人同期以𡃁模出道，近年又都在內地發展，但事業道路迥然不同。Angelababy早在2014年憑藉內地真人騷《奔跑吧》攀上事業高峰，多年來人氣一直高企，穩居頂流位置；反觀Janice Man摒棄綜藝道路，潛心演戲，沉寂多年後爆發，在內地影壇佔有一席之地，演技也愈發受認可，網友紛紛大讚她才貌雙全，婚姻事業雙豐收，可謂人生贏家，比Angelababy更勝一籌。

Angelababy與Janice Man同期以𡃁模出道。（VCG）

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