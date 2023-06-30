編劇任俠被指#metoo女方裸露人前　今發文致歉︰使用了不當的暴力

隨住台灣娛樂圈掀起一輪#metoo指控，多位圈中人被捲入當中，而香港方面昨日（29/6）亦掀起了第一宗關於電影圈的#metoo事件，女主角是一名筆名叫蘇麗真（IG帳號︰j_loves_herb）的女子，針對電影編劇任俠及豐美股肥團隊的指控，指在去年10月晚上，於九龍城一單位內發生的#metoo事件，當中更涉及被撕爛上衣，令受害者在眾人面前裸露受辱。而豐美股肥就於今日（30/6）在社交平台上逐點反擊。



編劇任俠被指去年10月在單位內，metoo一名筆名「蘇麗真」的女子。（資料相片）

事緣昨日（29/6），一個筆名「蘇麗真」的女子，在其IG帳號︰j_loves_herb發表長文「＃我的不完美創傷自白」，講述在去年10月22日晚，經圈內朋友介紹，登上任俠及其創作團隊「豐美股美」位於九龍城的單位，本想閒聊談電影。當時任俠等人正在打邊爐，女事主坐在一旁看電視，她指任俠突然發脾氣，「他一把將放在電視櫃上的電視抬起，厲聲喝道︰『送個電視畀你！』然後把它砸在我身上。」

隨後又指屋內四位男士，有人出手制止，又有人喝令她不要動，期間屋內時有爭拗聲，期間有人說出︰「再出聲就掉你啲嘢落街！」而當女事主掙扎之際，更指任俠掀起她的衣領，並將身上的長袖T裇撕破。「當時我的衣服是鬆身的，裡面沒穿內衣，我的上就這樣裸露於眾人面前，動作簡單而粗暴，我感到受了極大的冒犯和羞恥，也恐懼會否有更大的侵害發生。」最後屋內有人安排一件加大碼上衣給她換上。女事主稱受當晚的性暴力影響下，令本身有定期到精神科覆診和服藥的自己陷卞崩潰，更有輕生的念頭。

「＃我的不完美創傷自白」原文內容

+ 5

「豐美股肥」回應指控聲明

事件曝光後，「豐美股肥」在社交平台發聲明︰「針對＃我的不完美創傷自白指控回應聲明(1)」，內容同樣詳述事件發生經過及徨要時序，又逐一對指控作出回應，包括沒有將電視機砸到女事主身上，而導致任俠發火，是女事主上到單位後，持續在客廳大吵大鬧，令在場人士感到煩厭，多次請她減低聲浪和來到飯桌傾談都不果，更多次在四位男士傾談時，插嘴滋擾、發表失儀或帶挑釁性的言論，才令任俠大怒用飯碗擲到電視，並強調將電視推倒在地上叫她連同電視機一同帶走︰「等你記得自己做過啲乜。」

至於提到任俠掀起她的衣領，並將身上的長袖T裇撕破，令她上身裸露於人前。聲明就表明︰「任俠的行為實屬魯莽不妥，未有尊重事主的身體自主，但我們同時希望強調，這動作是在雙方情緒高漲、爭持不下中發生。」

+ 5

任俠再發道歉聲明

同日，任俠再以個人身份發表聲明︰「本人任俠，就Jade/筆名蘇麗真小姐在「#我的不完美創傷自白」帖文中所描述的暴力行為（用飯碗砸破電視、扯蘇小姐衣領導致其上衣被撕爛）向蘇麗真小姐衷心道歉。

首先，不在豐美股肥的官方回應聲明中道歉，是因為整個過程最大的衝突都是來自我和蘇小姐，而我也確實使用了不當的暴力，但陳浩勤、陳力行、楊皓然三位在整個過程中都是在盡力平衡我的衝動以及溫和地用盡方法嘗試令蘇小姐離開我的住所。所以我沒有理由綑綁整個豐美股肥的官方回應代我道歉，因為責任是我個人的，道歉也必須是我個人。

最後，再一次向蘇麗真小姐受到的身體與心靈的創傷道歉，若閣下願意，我願意公開面對面向閣下再道歉，當然一切都在閣下願意的前提下。」

任俠事有指受訪問，談及編劇在圈內的待遇。（影片擷圖）

《紙皮婆婆》由香港導演任俠執導，去年在「金馬創投會議」獲得百萬首獎。之前有報道指電影會由舒淇監製、惠英紅主演，關注社會基層。（網上相片）

電影編劇任俠，其作品《少年》曾於2021年入圍金馬獎最佳新導演及剪接獎，而他亦於今年年初二（28/1），以《紙皮婆婆》編劇兼導演身份，在香港編劇權益聯盟fb專頁上，發文公開要求對該片的製作公司天下一，追討編劇費及「 金馬創投百萬首獎 」的獎金分配事宜，並要求與古天樂直接對話，曾雙方網上對質及指正後，任俠終於清楚責任誰屬，在社交平台再次出post，矛頭直指監製舒琪，稱想不到一個一直教他要相信人，相信人生的老師，原來一直在欺騙他，「這四年間我被一個曾經教導我如家人般的父輩連續出賣。」