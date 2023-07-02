別叫我賭神｜周潤發願留港終老　鍾情廣東話夠寸嘴︰好有韻味

由周潤發主演的電影《別叫我"賭神"》本周盛大上映，發哥亦四出宣傳造勢，早前便接受傳媒人金成YouTube節目《叔叔的愛》訪問，除了講電影，亦談生活日常。近年途人每見到發哥都會要求Selfie，發哥也自覺這已變成一種「社會責任」一樣。而問到往後日子是否都會留港生活，發哥答得爽快︰「唔想去第二度，喺呢度終老不知幾好。」



謝票場指定動作，Selfie！（電影公司提供）

周潤發去年12月參加香港越野錦標賽10公里賽事，完成都要跟大家Selfie留念。（香港田徑總會facebook）

「Selfie變咗社會責任」

近年在街上見到周潤發發哥，大家第一個反應就是走埋去Selfie，連當事人都覺得已變成一種社會責任。「香港人覺得周潤發鍾意同人Selfie，見到發哥唔同自己Selfie好似冇乜面，變咗我好似有個社會責任。」唯一謝絕Selfie時間是跑緊步︰「我跑步計緊時，大家都明白嘅，會話︰『下次先吖！』」

發哥跑步時會計時，呢個時候就謝絕Selfie。（電影公司提供）

這種貼地，這種親民，發哥覺得是源於由70年代電視台拍電視劇開始，到睇自己的電影，周潤發已經唔似一個明星。「會當係自己屋企人，都係好事。做演員都要從小市民身上吸收他們的人氣，因為將來會演到一些普通人角色，有了這種自然力量，吸收後就有機會演出來，好多時都是我偷他們的東西。」

發哥的電影，真係由細睇到大。（《阿郎的故事》截圖）

周潤發偶然會成為街坊接受訪問，圖中就表示冰鮮雞都「新鮮嘅」，又指只是他這班「傳統人」，才會想吃新鮮雞。（無綫電視截圖）

專登揀5點幾去街市

除了跑山，最常撞到發哥的地方就是九龍城街市，而訪問中發哥更講出一個最大機會相遇的黃金時間。「我去九龍城街市買菜，會著對拖鞋好似街坊一樣，有時仲專登揀5點幾檔口開飯時去，我知道佢哋會用最好嘅食材煮嚟食，我就坐埋去一齊食，返到屋企仲慳番餐唔使食。」

發哥搵食都竅門，大家學嘢。（《叔叔的愛》影片截圖）

發哥笑言在街市黐餐又可以慳番餐。（《叔叔的愛》影片截圖）

「喺呢度終老不知幾好」

近年香港一股移民潮，不少人都選擇去到新天地定居，發哥到過不少地方工作，但說到底都是鍾情香港。周潤發︰「我唔鍾意坐飛機，唔去得遠，好多人遺忘了香港有好靚嘅景色，一放假就去第二度，飛東京次數好多，甚至買埋樓。佢哋唔嚮往新界的景色，但我好嚮往，我是南丫島長大，對於本土風情非常眷戀，唔想去第二度，喺呢度終老不知幾好。」

周潤發經常跟一班朋友行山，欣賞香港景色。（江美儀Instagram）

南丫島長大，香港是自己的屬地，要發哥推介香港最美的景色，他介紹大家行上麥理浩徑一二段睇下︰「你跑到上山，見到一邊大城市一邊大自然，靚到不得了，真係開心到不得了，香港景色太靚。」不過香港仲有一樣嘢令發哥不捨得走︰「廣東話是有種親切感，時下好多細路幼稚園開始就讀英文，唔識講廣東話，我覺得有點遺憾。廣東話好有韻味，好刁鑽好寸嘴。」