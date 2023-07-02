爆谷一周｜周潤發受媽媽不言敗精神影響　「冇讀過書但出口成文」

電影《別叫我＂賭神＂》正式上畫，主角周潤發發哥四出宣傳，昨晚（1/7）亦播出上谷德昭主持的《爆谷一周》節目。在《別叫我"賭神"》中，發哥飾演的吹水輝由爛賭二變成慈父，除了因為囝囝的出現，跑步也改變了自己，而現實中，發哥亦用跑步改變身邊不少朋友。



電影有不少跑步場面，開正發哥心頭好。（《別叫我〝賭神〞》預告及宣傳片截圖）

其實講起跑步，發哥原先是想改善自己的健康狀況，「我拍《賭神》那張相時，大家見有少少寒背，其實係真。」這張相，觀眾一直以為是發哥扮有型，真相是發哥過去拍太多動作片，累積的舊患所致。「又叫『駱駝病』，然後就靠跑步改善情況。」

發哥自言曾經有寒背問題。（《爆谷一周》影片截圖）

這張相觀眾一直以為是發哥扮有型，真相是發哥過去拍太多動作片，累積的舊患所以有寒背。（《賭神》影片截圖）

帶盧海鵬跑到80歲就無理佢

除了改善自己，發哥還嘗試改變身邊人，谷德昭提到最開心是連張達明都叫得郁去跑步，事緣當年大病後，達Ming一直收埋自己，個個朋友叫他都不願出去，直至發哥出聲他不好意思推卻，更自動自覺5、6點起身跟發哥跑步。發哥︰「我見佢做完電療，成條頸黑晒，咁唔得，所以就叫佢一齊跑步，而家我唔跑佢都自己跑，跑完仲WhatsApp我話︰『今日交咗功課。』我會畀加油公仔佢。」

發哥更即場教大家在家中原地跑都可以。（《爆谷一周》影片截圖）

張達明受發哥邀請，參與跑步團。（網上圖片）

而另一位受惠的是盧海鵬鵬哥，由於他自己一個人住，生活枯燥，於是發哥便邀請他一齊跑︰「最初接佢去跑，連遞隻腳上車都遞唔到，到而家一齊跑完又去食嘢，幾開心。」發哥更笑言有睇相佬話鵬哥只可活到79歲，「所以我帶佢跑步跑到80歲就無理佢。」

盧海鵬與一眾TVB好友，一齊跟發哥跑步。（網上圖片）

早前更幫盧海鵬慶祝生日。（網上圖片）

發媽媽改變自己一生

現場有觀眾問到戲中，發哥被囝囝受影響，改變了一生積極去生活，問到現實中可有人影響這麼大？發哥二話不說︰「我阿媽，我阿媽永不言敗，同埋勤力到不得了，係一個好好的榜樣，佢話我知細個時去耕田，會孭我出去放在田附近，全日就咁不停曬，所以點解我咁黑，原裝膚色。」

發哥自言媽媽永不言敗的精神，改變了自己一生。（《爆谷一周》影片截圖）

（《爆谷一周》影片截圖）

發媽媽冇讀過書，但發哥形容她智慧好高，「講嘢好識押韻，仲押韻過盧海鵬，佢去賣菜可以出口成文︰『太平山頂有隻鳳凰雞 海珠橋下有高低 三分利錢唔過太 斬低檯腳就檯圍 斬低價錢就下熟客仔 埋嚟睇埋嚟揀』佢係最早識講︰『埋嚟睇埋嚟揀』呢句拉客，好厲害，我當年已經聽到呆咗，唔識字可以講到咁叻。」