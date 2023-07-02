壯志凌雲︱打擊中國審查荷里活電影　美國國防部：不會協助製作

由湯告魯斯主演的《壯志凌雲：獨行俠》，上映前鬧出向中國審查妥協的風波。（《壯志凌雲：獨行俠》電影劇照）

去年由湯告魯斯（Tom Cruise）主演的荷里活鉅製《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick），上映前夕傳出自我審查風波，事源男主角「獨行俠」Captain Pete Mitchell在電影中穿着的飛行員皮褸上，原版繡章上有日本與中華民國國旗，但在預告片中被發現該繡章一度被移除，改以其他圖案代替。

《壯志凌雲：獨行俠》最後上映版本中，並沒有按中國投資方提出的審查進行妥協。（《壯志凌雲：獨行俠》電影劇照）

預告片段甫一推出，便於美國引起民眾廣泛批評，被指責向有份投資的中國公司騰訊審查並妥協，而有傳騰訊最後撤資，讓兩款國旗重新能夠於電影最終上映版本上出現。

《壯志凌雲》1986年原版的機師皮褸上，領下大繡章上有日本及中華民國國旗；《壯志凌雲：獨行俠》預告片中，該繡章的兩國國旗被改為其他圖案。（《壯志凌雲》電影劇照/《壯志凌雲：獨行俠》電影劇照）

電影上映至今已超過一年，但相關議論仍然持續，亦引發美國參議員Ted Cruz於2023年財政年度國防預算法案中，加入針對事件的要求。據外媒報道，美國國防部於6月28日更新與電影製片商合作的規定，禁止相關部門向計劃接受、可能接受中國電影審查，並遵從審查結果的製作，提供任何協助。新規定內容訂明：「當有證據證明電影製作將配合或可能配合中國政府的要求，為了促進中國國家利益而進行電影內容審查，國防部將不會提供製作上的協助。」

《壯志凌雲：獨行俠》一類的戰爭電影，過去均會在國防部的協助與許可下，於基地或艦艇上取景拍攝。（《壯志凌雲：獨行俠》電影劇照）

同時進一步監察國防部協助的製作，國防部在拍攝期間將派員與電影公司合作，製片商必須將接收的任何審查要求，透過書面文件向國防部報告，亦必須於文件中表明是否有意配合審查要求。多年來，荷里活製作不少軍事戰爭題材電影時，國防部均會予以配合，容許拍攝團隊於軍事基地、海軍艦艇上取景，並為電影拍攝提供顧問及技術支援。

沒有國防部的支持及協助，難以完成《壯志凌雲：獨行俠》等真實感十足、拍攝難度極高的電影。（《壯志凌雲：獨行俠》花絮照）

在《壯志凌雲：獨行俠》外，近年惹起被中國審查爭議的作品亦包括Marvel超級英雄電影《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man：No Way Home）及PIXAR動畫《光年正傳》（Lightyear），前者被要求移除自由女神像；後者則被要求刪剪同性接吻畫面。然而Marvel及PIXAR均未有向相關審查要求妥協，因此兩部電影均沒有於中國內地上映。

據指《蜘蛛俠：不戰無歸》被要求刪走自由神像的畫面，結果在保留後未有於中國內地上映。（《蜘蛛俠：不戰無歸》電影劇照）