別叫我賭神︱周潤發落力跑謝票場親民自拍　上映4日票房大破500萬

由周潤發(發哥)領銜主演，潘耀明導演，莊文強編劇，黃斌監製，袁詠儀、方中信、廖啟智、安志杰、柯煒林(Will)、黃德斌、白只及蔡一智等主演的《別叫我〝賭神〞》已於上周四(6月29日)上映。

《別叫我"賭神"》台前幕後均為金像級班底打造，絕對是實力超班之作。（《別叫我賭神》電影海報）

《別叫我〝賭神〞》是今年暑假第一檔期唯一港產片，面對有多部外語片同期及前後夾攻，競爭非常激烈。《別叫我〝賭神〞》開映首四天得到香港影迷熱烈支持，更成為周日（7月2日）最高入場人次的電影，累積票房突破5百萬，但仍需大家繼續支持，才有更好更多的場次給觀眾。

主演《別叫我賭神》的周潤發於周末落力到戲院謝票，發哥更親民地與觀眾自拍留念。（電影公司提供）

發哥暌違五年，再於大銀幕推出新作，他的魅力迷倒不同年齡層的觀眾，在過去周末更有多場全院滿座。觀眾對電影一致讚好，當中有被發哥和柯煒林的父子情感動，也有被故事對自閉症的關注所動容，在不同平台都收到大量好評。

《別叫我賭神》成為7月2日最高入場人資的電影，累積票房突破500萬，有賴發哥四出謝票。（電影公司提供）

周潤發亦於《別叫我賭神》與觀眾對話。（電影公司提供）

觀眾對他們有汗有淚拍攝出來的成果非常滿意，令發哥和電影台前幕後都非常感激。發哥除了在開畫日率領導演、監製及Will徒步跑到戲院見影迷外，星期六、日也立刻加開謝票場，親身去到戲院感謝影迷支持。由於謝票場反應非常熱烈，昨日（2日）眾演員更要兵分兩路，發哥和德斌去到港島多間戲院見觀眾，而編劇莊文強、方中信、白只及蔡一智則走遍九龍東的戲院。

周潤發難得出席《別叫我賭神》謝票場，與全院爆滿的觀眾合照。（電影公司提供）

《別叫我賭神》幕前幕後亦兵分幾路，柯煒林、編劇莊文強與監製黃斌一同謝票。（電影公司提供）

《別叫我賭神》編劇莊文強亦與方中信、蔡一智及白只一同謝票。（電影公司提供）

為回饋觀眾的支持，電影公司正籌備於第二周的謝票埸，敬請密切留意最新消息支持香港演員。