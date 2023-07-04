別叫我賭神︱發哥錯過一片成就星爺　八年後頂替功夫皇帝揚威國際

周潤發最新作品《別叫我賭神》近日於香港上映，發哥繼2018年《無雙》後闊別大銀幕5年，終於以「賭片」回歸，並於作品上映4日內大破500萬票房，成績表令人滿意。發哥作為香港其中一位最著名演員，由曾經的票房毒藥，成為三屆金像獎影帝，並憑多年作品舉世知名，其中不得不提及一部揚威海外的重要代表作，以及一部擦身而過、卻意外造就周星馳成為影帝。

周潤發事隔5年再登大銀幕，令觀眾極為期待。（《別叫我賭神》電影劇照）

1992年年度最賣座香港電影《審死官》，堪稱周星馳最為經典的作品之一，當年杜琪峰、周星馳與梅豔芳合作，造就5021萬本地票房成績，亦成為家傳戶曉的喜劇作品，更讓周星馳於第37屆亞太影展獲封影帝。據指在周星馳飾演「狀王」宋世杰前，《審死官》的男女主角原來屬意由另一對銀幕情侶主演，而男主角竟然是銀幕形象差異甚大的周潤發。

周星馳在《審死官》中的精彩演出，為他帶來亞太影帝殊榮。（《審死官》電影截圖）

周星馳的喜劇代表作《審死官》裡，由周星馳與梅豔芳飾演的宋世杰夫婦，本來竟然另有人選。（《審死官》電影劇照）

在「雙周一成」的年代，周潤發與周星馳同為炙手可熱的一線男演員，《審死官》原定由周潤發夥拍Do姐鄭裕玲合演，卻因為發哥與《審死官》製片方存在合約問題，令他與作品擦身而過。後來《審死官》就周星馳的無厘頭風格大幅修改原有劇本，過程更長達四個月，才成就今天仍然受盡影迷歡迎、金句精警的《審死官》一作。

《審死官》原屬意由另一對銀幕情侶周潤發與鄭裕玲合演。（片段截圖）

在錯過《審死官》後八年，周潤發卻憑另一部電影揚威國際，成為海外影迷也印象深刻的香港演員。2000年，國際知名導演李安改編王度蘆的小說作品《臥虎藏龍》，並結集兩岸三地與美國合拍作品。

由李安執導、周潤發主演的電影《臥虎藏龍》，成為舉世知名的武俠電影。（《臥虎藏龍》電影劇照）

據指，《臥虎藏龍》的男主角李慕白，原屬意由當時已國際知名的「功夫皇帝」李連杰飾演，電影亦有不少橋段為李連杰度身訂造，可惜李連杰的妻子利智當時正懷孕第一胎，李連杰為了陪同妻子養胎，放棄主演的機會，於是由周潤發接替演出。

《臥虎藏龍》的男主角李慕白，原屬意由「功夫皇帝」李連杰飾演男主角。（《黃飛鴻之二：男兒當自強》電影劇照）

《臥虎藏龍》最後於中外影壇均受盡歡迎，成為教科書級的經典武俠電影，亦對荷里活影壇帶來深遠的影響。《臥虎藏龍》上映後，全球總票房高達2億美元（約港幣15億元），更於奧斯卡金像獎提名10項獎項，包括「最佳導演」、「最佳電影」等，並贏得「最佳外語片」及「最佳攝影」等四項技術獎，而周潤發亦因為《臥虎藏龍》提名香港電影金像獎「最佳男主角」，並於亞美影視獎獲封影帝，因此成為舉世知名的香港演員。