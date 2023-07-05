The Idol｜結局大逆轉網民唔收貨　女主角疑似影射Selena Gomez？

由尊尼特普（Johnny Depp）女兒Lily-Rose Depp、The Weeknd及Jennie@BLACK PINK主演的HBO劇《The Idol》，因收視未如理想兼被鬧爆低俗後，昨日推出最後一集。雖然結局劇情大逆轉，但大批網民仍然唔收貨。

《The Idol》現時在爛番茄的專業評分只有24%。（《The Idol》海報）

劇集因有大量性愛場面及裸露鏡頭，被外界狠批下流低俗。雖然負評不斷，但仍然吸不少劇迷討論，究竟女主角Jocelyn（Lily-Rose Depp飾）的原型人物是誰。有網民指Jocelyn這個角色，更與The Weeknd的前女友Selenca Gomez非常相似，除了兩人都是童星出道之外，更母親有著複雜的關係。劇中Jocelyn曾經拍攝半裸專輯封面，亦以精神健康為由取消了巡迴演唱，這些都跟現實中的Selena Gomez不謀而合。

女主角疑似影射Selena Gomez？（IG圖片）

另外，Selena Gomez是監製兼男主角The Weeknd的舊愛，當時女方與Justin Bieber分手後曾跟The Weeknd拍拖，不過Selena最後都選擇跟Justin復合而跟The Weeknd分手。有不少Selena Gomez的粉絲都認為，The Weeknd這樣是利用舊愛的個人經歷來塑造劇集的角色。