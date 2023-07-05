盤點周潤發電影金句　《英雄本色》一句太入肉︰咪即係寫緊我？

由周潤發（發哥）主演的電影《別叫我"賭神"》，將我們的發哥帶回香港電影處，而且發哥亦落力宣傳，仲搞到確診要暫別謝票。其實從影多年，發哥拍過的經典電影無數、《英雄本色》Mark哥、《賭神》高進、《秋天的童話》船頭尺，個個難忘，當中的對白亦非常經典，好多至今已成為大家日常生活的用語，而其中一句，由發哥拿到劇本當日，已被深深打動，仲問導演係咪寫緊自己？



《英雄本色》1986年

「我發誓以後唔會再畀人用槍指住我個頭！」（《英雄本色》影片截圖）

「我發誓以後唔會再畀人用槍指住我個頭！」 《英雄本色》

「信呀，我咪神囉。神都係人嚟啫，能夠把握自己條命，佢咪神囉!」（《英雄本色》影片截圖）

「信呀，我咪神囉。神都係人嚟啫，能夠把握自己條命，佢咪神囉!」 《英雄本色》

吳宇森本身唔想拍

《英雄本色》可謂最多金句的一部，而一次分享會上，導演吳宇森便談到起初是不想拍《英雄本色》，因為自己沒興趣拍警匪題材。直至徐克建議他將自己的故事放進去，吳宇森就將一個際遇不如意，事業潦倒，前路茫茫等一個翻身機會的自己寫進去，成為Mark哥一角，之所以有了最經典的一句對白︰「我衰咗三年，就係等一個機會，我要爭番口氣，唔係證明話畀人聽我威，係想話畀人聽我唔見咗嘅嘢我要自己攞番！」

「我衰咗三年。」這句對白，正正擊中發哥內心。（《英雄本色》影片截圖）

「我衰咗三年，我等緊個機會，爭番口氣。唔係要證明話畀人聽我威，只係想話畀人聽，我唔見咗嘅嘢我想自己攞番！」 《英雄本色》

鄭浩南辭演反而好事

每部戲都有自己條命，原本是由鄭浩南主演，角色亦用上他的英文名Mark命名，但因他沒檔期而告吹，但當下吳宇森反而大喜，因為他想Mark這個角色可以笑著迎難，帶點幽默感，鄭浩南卻比較嚴肅，然後便想到周潤發。吳宇森︰「當時他叫票房毒藥，雖然是電視紅星，但拍親電影都仆直，但我偏偏覺得角色好適合佢，於是聯絡上。」結果他看畢劇本後很喜歡，尤其看到「我衰咗三年」這句對白。「衰三年？咪即係寫緊我？」吳宇森轉述當日發哥的回應。

導演吳宇森於2017年，出席澳門國際影展的大師班時，分享拍《英雄本色》的逸事。（資料相片）

《英雄本色II》1987年

這句對白今日再聽，另有一番感受。（《英雄本色II》影片截圖）

「有啲人千方百計想離開自己屋企，有啲人想返去，有啲人，連落腳嘅地方都冇……」 《英雄本色II》

《秋天的童話》為發哥以文藝片，獲金像獎影帝提名。(《秋天的童話》電影劇照)

「唉，女人真係茶煲。麻煩呀， trouble！你唔識英文嘅咩？」 《秋天的童話》

《監獄風雲》1987年

「阿Sir，我大聲講嘢唔代表我冇禮貌！」今時今日都有人講緊。（《監獄風雲》劇照）

「阿Sir，我大聲講嘢唔代表我冇禮貌！」 《監獄風雲》

「忍一時風平浪靜，退一步海闊天空。」 《監獄風雲》

「我叫你做食屎狗，食屎狗！」 《監獄風雲》

《喋血雙雄》1989年

呢幕已成為網絡界Ｍeme圖，好好用。（《喋血雙雄》影片截圖）

「不如一槍打我死。」 《喋血雙雄》

《賭神》1989年

呢張圖又係有聲咁，見圖如聽到對白。（《賭神》影片截圖）

「朋友，你返去印度食蕉啦！」 《賭神》

《寒戰II》2016年

《寒戰II》雲集三大影帝周潤發、梁家輝及郭富城。（電影劇照）