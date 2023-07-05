盤點周潤發電影金句 《英雄本色》一句太入肉︰咪即係寫緊我？
撰文：許育民
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由周潤發（發哥）主演的電影《別叫我"賭神"》，將我們的發哥帶回香港電影處，而且發哥亦落力宣傳，仲搞到確診要暫別謝票。其實從影多年，發哥拍過的經典電影無數、《英雄本色》Mark哥、《賭神》高進、《秋天的童話》船頭尺，個個難忘，當中的對白亦非常經典，好多至今已成為大家日常生活的用語，而其中一句，由發哥拿到劇本當日，已被深深打動，仲問導演係咪寫緊自己？
《英雄本色》1986年
「我發誓以後唔會再畀人用槍指住我個頭！」
「信呀，我咪神囉。神都係人嚟啫，能夠把握自己條命，佢咪神囉!」
吳宇森本身唔想拍
《英雄本色》可謂最多金句的一部，而一次分享會上，導演吳宇森便談到起初是不想拍《英雄本色》，因為自己沒興趣拍警匪題材。直至徐克建議他將自己的故事放進去，吳宇森就將一個際遇不如意，事業潦倒，前路茫茫等一個翻身機會的自己寫進去，成為Mark哥一角，之所以有了最經典的一句對白︰「我衰咗三年，就係等一個機會，我要爭番口氣，唔係證明話畀人聽我威，係想話畀人聽我唔見咗嘅嘢我要自己攞番！」
「我衰咗三年，我等緊個機會，爭番口氣。唔係要證明話畀人聽我威，只係想話畀人聽，我唔見咗嘅嘢我想自己攞番！」
鄭浩南辭演反而好事
每部戲都有自己條命，原本是由鄭浩南主演，角色亦用上他的英文名Mark命名，但因他沒檔期而告吹，但當下吳宇森反而大喜，因為他想Mark這個角色可以笑著迎難，帶點幽默感，鄭浩南卻比較嚴肅，然後便想到周潤發。吳宇森︰「當時他叫票房毒藥，雖然是電視紅星，但拍親電影都仆直，但我偏偏覺得角色好適合佢，於是聯絡上。」結果他看畢劇本後很喜歡，尤其看到「我衰咗三年」這句對白。「衰三年？咪即係寫緊我？」吳宇森轉述當日發哥的回應。
《英雄本色II》1987年
「有啲人千方百計想離開自己屋企，有啲人想返去，有啲人，連落腳嘅地方都冇……」
「唉，女人真係茶煲。麻煩呀， trouble！你唔識英文嘅咩？」
《監獄風雲》1987年
「阿Sir，我大聲講嘢唔代表我冇禮貌！」
「忍一時風平浪靜，退一步海闊天空。」
「我叫你做食屎狗，食屎狗！」
《喋血雙雄》1989年
「不如一槍打我死。」
《賭神》1989年
「朋友，你返去印度食蕉啦！」
《寒戰II》2016年
「就算是非常時期，你也不能用非常手段。」