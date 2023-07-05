盤點周潤發電影金句　《英雄本色》一句太入肉︰咪即係寫緊我？

撰文：許育民
出版：更新：

由周潤發（發哥）主演的電影《別叫我"賭神"》，將我們的發哥帶回香港電影處，而且發哥亦落力宣傳，仲搞到確診要暫別謝票。其實從影多年，發哥拍過的經典電影無數、《英雄本色》Mark哥、《賭神》高進、《秋天的童話》船頭尺，個個難忘，當中的對白亦非常經典，好多至今已成為大家日常生活的用語，而其中一句，由發哥拿到劇本當日，已被深深打動，仲問導演係咪寫緊自己？

《英雄本色》1986年

「我發誓以後唔會再畀人用槍指住我個頭！」（《英雄本色》影片截圖）
「我發誓以後唔會再畀人用槍指住我個頭！」
《英雄本色》
「信呀，我咪神囉。神都係人嚟啫，能夠把握自己條命，佢咪神囉!」（《英雄本色》影片截圖）
「信呀，我咪神囉。神都係人嚟啫，能夠把握自己條命，佢咪神囉!」
《英雄本色》

吳宇森本身唔想拍

《英雄本色》可謂最多金句的一部，而一次分享會上，導演吳宇森便談到起初是不想拍《英雄本色》，因為自己沒興趣拍警匪題材。直至徐克建議他將自己的故事放進去，吳宇森就將一個際遇不如意，事業潦倒，前路茫茫等一個翻身機會的自己寫進去，成為Mark哥一角，之所以有了最經典的一句對白︰「我衰咗三年，就係等一個機會，我要爭番口氣，唔係證明話畀人聽我威，係想話畀人聽我唔見咗嘅嘢我要自己攞番！」

「我衰咗三年。」這句對白，正正擊中發哥內心。（《英雄本色》影片截圖）
「我衰咗三年，我等緊個機會，爭番口氣。唔係要證明話畀人聽我威，只係想話畀人聽，我唔見咗嘅嘢我想自己攞番！」
《英雄本色》

鄭浩南辭演反而好事

每部戲都有自己條命，原本是由鄭浩南主演，角色亦用上他的英文名Mark命名，但因他沒檔期而告吹，但當下吳宇森反而大喜，因為他想Mark這個角色可以笑著迎難，帶點幽默感，鄭浩南卻比較嚴肅，然後便想到周潤發。吳宇森︰「當時他叫票房毒藥，雖然是電視紅星，但拍親電影都仆直，但我偏偏覺得角色好適合佢，於是聯絡上。」結果他看畢劇本後很喜歡，尤其看到「我衰咗三年」這句對白。「衰三年？咪即係寫緊我？」吳宇森轉述當日發哥的回應。

導演吳宇森於2017年，出席澳門國際影展的大師班時，分享拍《英雄本色》的逸事。（資料相片）

《英雄本色II》1987年

這句對白今日再聽，另有一番感受。（《英雄本色II》影片截圖）
「有啲人千方百計想離開自己屋企，有啲人想返去，有啲人，連落腳嘅地方都冇……」
《英雄本色II》
《秋天的童話》為發哥以文藝片，獲金像獎影帝提名。(《秋天的童話》電影劇照)
「唉，女人真係茶煲。麻煩呀， trouble！你唔識英文嘅咩？」
《秋天的童話》

《監獄風雲》1987年

「阿Sir，我大聲講嘢唔代表我冇禮貌！」今時今日都有人講緊。（《監獄風雲》劇照）
「阿Sir，我大聲講嘢唔代表我冇禮貌！」
《監獄風雲》
「忍一時風平浪靜，退一步海闊天空。」
《監獄風雲》
「我叫你做食屎狗，食屎狗！」
《監獄風雲》

《喋血雙雄》1989年

呢幕已成為網絡界Ｍeme圖，好好用。（《喋血雙雄》影片截圖）
「不如一槍打我死。」
《喋血雙雄》

《賭神》1989年

呢張圖又係有聲咁，見圖如聽到對白。（《賭神》影片截圖）
「朋友，你返去印度食蕉啦！」
《賭神》

《寒戰II》2016年

《寒戰II》雲集三大影帝周潤發、梁家輝及郭富城。（電影劇照）
「就算是非常時期，你也不能用非常手段。」
《寒戰II》
01電影專題
周潤發
別叫我賭神