韓紅隔3年回應被舉報事件　對舉報者喊話：他差點把一個好人葬送

內地女星韓紅一向善心滿滿，經常透過自己成立的「韓紅愛心慈善基金會」去幫助有需要的人，在「新冠病毒」肆虐之時，她亦第一時間作出抗疫支援工作。不過在此期間，韓紅基金會遭到一名網民實名舉報，對基金會列出4大質疑，最終基金會被有關當局作出調查。雖然，事後調查指出確有一些事項不透明，而韓紅一方亦已作出更改，基金會亦依法運作。事件發生3年後，韓紅近日在節目《十三邀》中首次回應被舉報一事，更講到情緒激動，直言對方差一點將好人葬送了。

韓紅首回應被舉報事件。（影片截圖）

在2020年年初的時候，有微博網民實名舉報韓紅基金會，列出4大質疑指出基金會沒有依規向社會大眾公開年度工作報告、未取得公開募捐資格前便公開募捐等行為、基金會超過3億人民幣的對外投資去向不明等，違反了「慈善組織信息公開辦法」的第十二、三條規條。隨後韓紅基金會被有關當局作出調查，她亦非常配合，其後查出確有一些投資事項不夠清晰透明，韓紅一方亦在限期前作出更改，按照當局指令去執行，強調會尊重法律規定。

當年有網友實名舉報韓紅基金會。（微博圖片﹑韓紅微博圖片）

事件發生之後，韓紅只透過基金會官方微博作出回應。沒想到在相隔3年後她首次在節目再重提該事情，更講到情緒激動表示：「我就沒明白，他們幹這缺德事幹嘛。我真的想不通，我到今天我都想不通。人家說是為了蹭你流量，我說蹭流量幹嘛，蹭流量是為了什麼，加大他的這個知名度，他要知名度幹麼，說人家好賣東西，我說那帶貨就完了。」

韓紅講到情緒有一些激動。（影片截圖）

除了情緒激動之外，她更憤怒到扔下手上的紙巾：「黑我，說我自己就弄了一個多億，我上哪弄一個多億去我。幹嘛呀！你實名舉報，我來迎戰，在節目裡從來沒有正式說過這件事情，網上這位網友先生，太不應該了，他差點就把一個好人葬送了。」還強調基金會名為「韓紅基金會」就是需要大家監督：「我們之所以敢叫韓紅基金會，用韓紅的名字，就是因為我要讓大家監督，她是個雙刃劍吧！死就死，死的不是別人，就是韓紅。」不少網友都力撐韓紅，對於有心人抹黑相當不解，大家都肯定她為慈善公益付出的努力是有目共睹的。

想不通為什麼有人這樣做。（影片截圖）