《頭文字D》重溫15句經典對白　劉偉強自爆有一句自己個仔都講

2005年，由劉偉強、麥兆輝聯合執導，黃秋生、周杰倫、陳冠希、杜汶澤、余文樂、鍾滇濤、鈴木杏等人主演的《頭文字D》（Initial D），不經不覺上映至今已經18周年，戲中句句對白不少網民都沿用至今。早在電影15周年時，導演劉偉強接受《香港01》電影頻道訪問，大談當年《頭文字D》的組成，事實上在他心目中都有句經典中的經典！



講起《頭文字D》，每人在心中都能即時爆出其中一句金句！（影片擷圖）

當年導演劉偉強，貴為《無間道》導演，都要親自飛到台灣跟周杰倫見面，但首次會面的竟是經理人非本人。（影片擷圖）

《頭文字D》劉偉強初見周杰倫遭冷待 「我假假地都大導演」

買部勁過GTR嘅俾個仔

《頭文字D》的對白可謂深入民心，無論是主角的對白，賽車時的旁白，甚至是陳小春一句︰「我京一唔會輸畀同一個人，Twice」都成日大家日常用語。數年前劉偉強接受《香港01》訪問時講到，在《頭文字D》眾多對白中，自己都有一句心水。

劉偉強覺得最經典的一句必然是︰「我要買GTR，直到現在個仔都不時同自己講呢句對白。」所以這無懸念地成為導演心水。問到可有想過買部GTR給他？導演就笑言：「會買部更勁嘅！」

阿木一句︰「我要買GTR」，成為經典對白。（《頭文字Ｄ》影片截圖）

經典對白如何煉成

提到經典對白，劉偉強坦言沒有方程式，比如《無間道》中的「三年又三年」只是隨口說的一句話，但就講到今時今日。另外，他又回想在拍攝《古惑仔》第一集時，自己想加一句︰「邊個話我傻，我請佢食燒鵝」，當時身邊個個都嫌好老套勸阻，但一播出來全場戲院都爆笑了。劉偉強︰「拍戲好有趣，一樣被人睇死的最後又會爆出，雖然每句對白大家都會細心去度，但你不知哪一句會爆出。」他又力讚當年編劇麥兆輝、莊文強等人，大家的狀態都好好，度到好多好橋段和對白出來。

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