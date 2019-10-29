【頭文字D】鈴木杏14年後近照曝光　網民：笑容一直冇變過

2005年上映的電影《頭文字D》，由周杰倫、陳冠希、黃秋生、余文樂、陳小春、杜汶澤等人主演，叫好叫座。其中，很受影迷歡迎的女主角鈴木杏，眼大大清純的樣子相當吸睛。相隔多年後，鈴木杏眨下眼已經32歲，現在留了一頭俐落短髮，保養得宜氣質不減，已蛻變成一位知性型美女。

2005年上映的電影《頭文字D》由周杰倫、陳冠希、黃秋生、余文樂、陳小春等人主演，票房相當賣座。（電影海報）

由周杰倫、陳冠希、黃秋生、余文樂、陳小春、鍾鎮濤和杜汶澤主演的電影《頭文字D》當年大受影迷歡迎。當年只有18歲的鈴木杏演出女主角「茂木夏樹」，是藤原拓海（周杰倫飾演）的女朋友。

《頭文字D》由劉偉強和麥兆輝擔任執導，周杰倫、黃秋生主演。電影根據日本漫畫家重野秀一所編繪的漫畫作品《頭文字D》為基礎，再把漫畫改編成電影。（劇照）

鈴木杏一頭藍綠髮 打扮有個性

鈴木杏在戲中不時以水手服、泳裝示人，清純得來帶點性感，成為不少影迷心中的女神，當年更曾與周杰倫和陳冠希傳過緋聞，後來，鈴木杏主力在日本發展。

眨下眼鈴木杏已經32歲，跟以往青澀的模樣已經不一樣，造型很有個性，一頭俐落短髮清爽，更不時挑戰超亮眼的髮色，無論是灰色、藍色、綠色也難不到她。網民都大讚她造型夠大膽，又話她是位凍齡美女。

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鈴木杏超短髮配上百變的髮色，的確相當帥氣，已擺脫當年在《頭文字D》的清澀樣子，成為知性熟女。鈴木杏經常在網上分享日常生活，她曾表示自己還是單身，理想對象是一位有幽默感的人。