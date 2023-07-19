《想見你》《白日青春》Disney+8月上架　黃秋生首奪金馬影帝之作

兩部各自精彩的華語電影，《想見你》及《白日青春》將於8月登上Disney+，《想見你》由男神許光漢與柯佳嬿主演，延續劇集的故事。而《白日青春》就由黃秋生演繹，更憑該片奪得金馬影帝。

不少劇中場景都會在電影版出現。（《想見你》劇照）

電影版本《想見你》延續電視劇故事線，並由原演員陣容「鳳南小隊」許光漢、柯佳嬿、施柏宇繼續擔任主角。《想見你》電影版當中，李子維 (許光漢 飾) 與黃雨萱 (柯佳嬿 飾) 終於成為情侶，但李子維卻離奇墮樓死亡。黃雨萱後來憑《Last Dance》錄音帶穿越到李子維墮樓死亡之前，觸發了多重宇宙發展，李子維、黃雨萱於不同時空當中，都想回到過去阻止對方墮樓，互相拯救，至死不渝，盡力不讓心中遺憾成真。《想見你》是2023年首部於台灣上映時獲得破億台幣票房的電影作品，香港方面亦人氣高企，得到破千萬港元票房成績。《想見你》將於8月1日凌晨12時在Disney+ 獨家串流上線。

二人的感情發展成為電影版最大賣點。（《想見你》劇照）

而《白日青春》，就由三度奪得金馬獎最佳男配角的資深演員黃秋生，與巴基斯坦裔小演員林諾 (Sahal Zaman) 擔任主角，演出一段似有還無、像親生父子般的情感。黃秋生更憑此作品首次登上金馬影帝寶座，為他近年愈見爐火純青的演技加冕。

周國賢在戲中飾演秋生兒子。（《白日青春》劇照）

故事講述的士司機陳白日 (黃秋生 飾) 因肝硬化時日無多，與兒子 (周國賢 飾) 多年來衍生的芥蒂已來不及消滅。難民之子莫青春 (林諾 飾) 的父親因陳白日而死，即將面臨遣返回國。一個失去父親的兒子，一個與兒子關係不能彌補的爸爸，二人於充滿矛盾的命運安排下展開一段死前逃亡之旅，發展出像極了父子之間的情感。在第59屆金馬獎，除最佳男主角外，新晉導演劉國瑞兼任編劇，榮獲金馬獎最佳新導演，並以難民議題為基礎的故事創作奪得最佳原著劇本獎。電影亦於第40屆香港電影金像獎榮獲最佳新演員大獎。《白日青春》將於8月12日晚上9:30在Disney+ 獨家串流上線。