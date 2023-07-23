甘比獲周星馳《美人魚》簽名版陀飛輪手錶　分享動態互動超頻密

周星馳與「大劉」劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻相識多年，早於甘比還在當娛樂記者時早已交情甚篤。自從周星馳去年開通社交媒體Instagram帳戶後，星爺不止一次與甘比在平台上隔空互動。

周星馳自去年開通社交媒體instagram帳戶後，每次更新均吸引影迷關注。（周星馳IG影片截圖）

「甘比」陳凱韻是「大劉」劉鑾雄的第二任太太。

今日（23日）甘比於限時動態上分享獲得周星馳執導作《美人魚》與手錶品牌BGM聯乘，限量100枚的陀飛輪手錶，更於動態上標註周星馳以作感謝，直言：「So Pretty」為好友名錶誕生加持。

甘比於社交媒體限時動態上分享收到周星馳《美人魚》限量名錶的相片。（甘比IG截圖）

周星馳在甘比分享自己出品的限量《美人魚》名錶後，轉發好友的動態，而甘比亦隨即再次轉發。（甘比IG截圖）

甘比的限時動態帖文一出，星爺便立刻轉載，甘比亦再次轉載周星馳的限時動態，二人於社交媒體互動超頻密，令一段多年友誼再次成為城中佳話。同時，甘比亦上載另一則關於《美人魚》陀飛輪手錶的動態，分享周星馳於《美人魚》燙銀錶盒上的簽名，並大晒：「我有周星星親筆簽名！」

甘比更於另一個限時動態中分享《美人魚》限量手錶錶盒上的簽名，並放置 同為周星馳執導作品《長江七號》的「七仔」公仔，直言是女兒最愛。（甘比IG截圖）

顯然星爺特意在發貨前為甘比的一枚手錶簽名。除了簽名，周星馳亦似乎同時贈送作品《長江七號》裡外星角色「七仔」的大型公仔，而甘比亦同場加映，表示：「我小女兒最愛的七仔，好可愛！」二度加持好友名作。

早於今年五月，甘比看到腕錶的廣告後，馬上下單購買，支持周星馳。

早於今年五月，周星馳宣布推出限量100枚的《美人魚》陀飛輪手錶，並於紅磡海底隧道入口擺放大型廣告後，甘比早已於社交媒體表示有意入手，支持好友。如今終於收到名錶實物，亦繼續為好友宣傳。相信周星馳推出的名錶，經過甘比的「加持」後，收藏價值將會更高。