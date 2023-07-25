奧本海默︱印度中東上映版驚現CG鏡頭　一條黑裙遮蓋全片一大重點

荷里活鬼才導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）最新執導作品《奧本海默》（Oppenheimer），已於香港及世界各地陸續上映。電影以「原子彈之父」奧本海默生平為劇情主軸，並號稱以「零」電腦特技（CGI）打造，還原曼克頓計劃中「三位一體核試」等驚人震撼畫面。然而據外媒報道，《奧本海默》於印度及中東上映版本，竟然被發現在其中一個重點畫面以電腦特技對畫面進行加工！

以下內容含有《奧本海默》劇透成份，未入場的觀眾慎入！

《奧本海默》由基斯杜化路蘭執導，由Cillian Murphy、Emily Blunt、羅拔唐尼、麥迪文及科倫絲佩芝等主演。（《奧本海默》電影劇照）

由基斯杜化路蘭執導新作《奧本海默》已於香港上映。（《奧本海默》電影海報）

《奧本海默》劇情中，由奧本海默領導的曼克頓計劃Los Alamos（代號為地點Y）實驗室，一眾科學家與家眷需要進入四野無人的「新市鎮」中進行原子彈研發實驗，以確保最高機密不會流出。然而作為計劃領導的奧本海默卻私自離開，原因竟為幽會婚前女友珍塔洛克（Jane Tatlock）。該段劇情中，香港上映版留有奧本海默與珍塔洛克各自全裸地在酒店房間交談的畫面，飾演珍塔洛克的女演員科倫絲佩芝（Florence Pugh）更自在地袒露胸前兩點演出。

奧本海默在加州柏克萊大學擔任教授時，與柏克萊一位文學教授的女兒、於醫學院就讀的學生珍塔洛克相戀。（《奧本海默》電影劇照）

別以為奧本海默結婚後，一切荒誕感情生活便告一段落，相反更再次與珍塔洛克有婚外情，更私自離開Los Alamos實驗室與她幽會。（《奧本海默》電影劇照）

然而在印度與中東上映版本中，上述畫面竟被電腦特技加工！科倫絲佩芝在酒店房間裡與奧本海默「坦誠相見」的畫面中，當時她坐在一張扶手椅之上，姿勢相當誘人，然而印度及中東上映版裡，卻以電腦特技為科倫絲佩芝「穿上」一條黑色長裙，遮蓋身體曲線，成為全片唯一使用電腦特技的畫面。相信製作團體考慮到當地文化後，為電影作出的在地化處理。

《奧本海默》印度及中東上映版本中，以電腦特技加工一條黑色長裙，遮蓋全裸演出的科倫絲佩芝。（網上圖片）