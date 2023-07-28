林嘉欣離婚｜為老公首部電影碌盡人情卡　獲張學友主演黃子華客串

今日（28/7）凌晨，有報道指林嘉欣與丈夫袁劍偉傳出婚變，並指二人因對女兒的管教方式有分歧，加上有金錢糾紛，林嘉欣早前已離開愛巢，帶同兩女兒到加拿大過新生活。事隔一小時左右，林嘉欣亦在社交平台發文證實傳聞，並寫上：「在經過十二年的婚姻生活後，我們無奈地認定婚姻關係已經走到了盡頭，我們做出這個決定並非輕率。」



林嘉欣與丈夫袁劍偉突然宣布離婚，結束12年的婚姻關係。（資料圖片）

林嘉欣漏夜在個人IＧ發表共同聲明，指離婚不是輕率決定。（網頁截圖）

林嘉欣與丈夫袁劍偉於2010年結婚，袁於2006年赴英國倫敦大學金匠學院修讀電影製作碩士課程，2008年返港後擔任廣告片導演，後來銳意想當電影導演，並將舞台劇創作人莊梅岩撰寫的得獎舞台劇《法吻》，改編成電影《暗色天堂》（2016），更找來太太林嘉欣主演，更名正言順邀請到張學友任男主角，重現《男人四十》的黃金班底。

張學友與林嘉欣的經典《男人四十》深入民心，二人銀幕重聚極具吸引力。（《暗色天堂》劇照）

最有趣是電影有男神黃子華客串，該幕更是過鏡性質沒太大發揮，至於子華為何肯參與演出，在製作特輯中亦有解釋，最主要是因為林嘉欣。

黃子華在戲中是客串性質，角色為法庭上不守規矩的市民，被法官趕離場。（《暗色天堂》影片截圖）

黃子華︰「我同呢套戲有千絲萬縷關係，首先我『大佬』係林嘉欣，佢老公拍呢套戲，劇本仲要係另一個朋友莊梅岩的劇本，千絲萬縷我都唔知欠咗邊個，一切都用一個飯盒補償。」最後更指因為電影由林嘉欣主演，又有張學友延續《男人四十》的情感，亦令他非常期待。