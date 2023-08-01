掃毒3專訪︱邱禮濤產量近80部自言幸運 「工作同時創作無怨言」
雲集劉青雲、郭富城、古天樂三大影帝主演的香港警匪動作電影《掃毒3：人在天涯》，已於7月27日上映，更於短短數日內衝破570萬票房，成為近日港產片話題之作。電影延續兩部前作的緝毒題材，由曾執導《掃毒2：天地對決》、資深而多產的導演邱禮濤執導。邱禮濤導演近日為新作接受《香港01》專訪，分享拍攝《掃毒3：人在天涯》以外，亦談及過去多部題材與風格差異甚大的作品。
掃毒3｜導演邱禮濤從不介意戲名 「有人話《黑白道》Cheap」
現年62歲的邱禮濤，自1987年起成為導演，已拍攝近80部電影，產量之多冠絕同儕。對於以導演為職業，不斷以電影為媒介進行創作，邱禮濤表示導演同時是工作、亦是創作：「不會是純工作成份，但說沒有工作成份也非事實！有工作成份的意思，是每日我知道要拍多少個小時、知道自己正在花錢進行拍攝、亦是在收取工資進行拍攝。但幸運地我非常喜歡自己的工作，工作同時可以創作、能夠表達自己，已經毫無怨言！」但同時他亦笑指從來沒有拍攝一部完全為自己的電影：「拍一部言志電影，說實在我未遇過這個機會！完全打工心態去拍一部電影，我亦未試過！即使因為某種原因，接到一部自己知道不會喜歡的電影，過程中都會奢望自己可以拍得好，否則日子會很難熬過！」
談及與自己性情、風格、喜好最接近的作品，邱禮濤立時便回答：「《葉問：終極一戰》！《雛妓》！我覺得接近我，又或者說相對制肘不多。葉問會相對多，因為始終是合拍片，譬如六七暴動不能拍，但其實有些部分拍了，審查亦通過了。《雛妓》就比較自由，因為題目上已經沒有內地市場嘛！所以就真的比較自由，沒甚麼想拍的沒有拍到。」至於《雛妓》選上阿Sa蔡卓妍擔任女主角，邱禮濤笑言有拿捏過尺度：「阿Sa暴露與否經過深思熟慮，如果的真要露，就不會找阿Sa去演！但她已經做得好大膽！」
在數十年的電影生涯中，不少影迷對邱禮濤早年的作品印象極為難忘，包括由黃秋生主演的《八仙飯店之人肉叉燒包》及《伊波拉病毒》，被譽為「Cult片」（邪典電影）的代表，被許多觀眾奉為聖典之一，更會多次翻看，邱禮濤笑指自己已經多年沒有翻看：「這兩部有超過十至十五年沒有翻看過，老實說當日也想不到電影會被談論這麼多年。有時自己也會想，我都拍到今時今日，人們都尚在談論我三十年前的電影，是否我這三十年拍攝的電影都不值一提呢？好像腦海中沒有一部戲超越到這兩部。」
邱禮濤笑指當年拍攝《八仙飯店之人肉叉燒包》時，自己尚算年輕，對電影的認識與理解遠不如今日：「鬼識咩我嗰陣時！以為咁樣會賣座！」他更笑指當時作品不被看好：「當日電影未上映，大家以為會X街！因為戲名叫《八仙飯店》，當日未有『人肉叉燒包』，宣傳發行指觀眾會以為是古裝片，說好像《龍門客棧》！」
對於當日拍攝的血腥暴力風格，邱禮濤導演表示幾乎憑直覺進行拍攝：「沒有多想，覺得應該這樣做便去拍！例如觀眾常說，殺盡八仙飯店全家的一段，你試想，當時我坐在拍攝取景地裡，如果我是那個人，我要殺盡這班人，有甚麼凶器呢？可以怎樣做呢？我只是純粹用一個寫實合理的思維，我不知道出來的效果會如何。」
去年上映的賣座作品《正義迴廊》，令觀眾再度對奇案電影產生興趣，邱禮濤自言並非奇案迷，但對奇案亦感興趣。若然再拍攝奇案電影，邱導表示：「可以選擇的話我會選（時間）遠一點的案件！有時太接近，可能自己也未看清楚。《八仙飯店之人肉叉燒包》如果是今天都未必會拍，因為案件太近，八十年代的案件，我九二年便拍攝、九三年上映，實在太近。」
邱禮濤的鏡頭下拍攝過的人物角色眾多，談及拍攝歹人的心境，邱導表示：「如果說《伊波拉病毒》，電影的視點是阿雞，對我來說，我拍過很多衰人、拍過X街，不代表我會認同這個人，我是呈現給觀眾看。不代表會認同他。」
他續以美國神級導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）為例：「當日馬田史高西斯不想拍《狂牛》（Raging Bull），是羅拔迪尼路（Robert De Niro）想演這個角色，所以帶着劇本去找他，請他拍這部電影。馬田史高西斯當時說『呢個係X人嚟喎！我做咩要拍個X人呢？』羅拔迪尼路就跟馬田史高西斯說『你呢輪冇嘢撈，你又冇嘢做、喺到坐，你都要開飯嘛！拍啦！』最後這部電影大家也覺得好看。」