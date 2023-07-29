別叫我賭神｜負傷上陣港大學生座談會　發哥裂肋骨：笑同咳都好痛

發哥周潤發繼早前率領《別叫我“賭神”》團隊，與過千名來自基層家庭、戒賭家庭及社福機構的觀眾見面，昨日又現身香港大學，出席香港大學學生發展及資源中心，及港大通識科邀請的「周潤發 x 導演潘耀明 x 編劇莊文強：對談——電影．人生」活動，與香港大學通識科總策劃黃志淙博士及大學師生，暢談他的電影與人生。與會的300多位同學，事前更獲安排到戲院觀看《別叫我“賭神”》，為座談會進行熱身。

周潤發攜同發嫂陳薈蓮、《別叫我賭神》導演潘耀明、編劇莊文強、監製黃斌，出席「周潤發 x 導演潘耀明 x 編劇莊文強：對談——電影．人生」，與超過300位香港大學學生見面對談。（電影公司提供）

將縱橫中外影圈近50年，豐盛的人生觀及視野，濃縮成1小時講座，大家都覺得這是一次難得機會，爭先報名撲飛！豈料，原來發哥出席講座前一天，跑步時發生意外，雙手手掌多處被石頭𠝹損流血，更因為側身落地，令左邊身第四條肋骨出現骨裂，現時無論笑或是咳甚至用力些呼吸，都會感到十分痛楚，醫生已千叮萬囑，要暫停跑步運動兩個月。當與會者親耳聽到發哥講述受傷經過及狀況，大家都呆住了！對他仍帶傷出席講座，在場300多位師生，全體報以熱烈掌聲，以示答謝發哥信守承諾。

周潤發出席座談會前一天，在跑步時意外受傷，雙手手掌多處被石頭𠝹損流血，更因為側身落地，令左邊身第四條肋骨出現骨裂，現時無論笑或是咳甚至用力些呼吸，都會感到十分痛楚，但仍然堅持負傷上陣，出席座談會與同學見面。（電影公司提供）

為了幫補生計，發哥雖然無法完成學業，但他不單沒有抱怨，還將提早投身「社會大學」視之為人生中最寶貴的一課。得到社會栽培，贏得愛戴，心存感激的發哥最希望也最關心，是將累積到的智慧和愛，分享給眼前的年輕人，回饋社會未來棟樑。這份對年輕一代的責任心，也是他捱住痛，仍堅持如期出席講座的原因。

周潤發堅持負傷出席座談會，目的是將累積到的智慧和愛，分享給眼前的年輕人，回饋社會未來棟樑。（電影公司提供）

投身演藝圈，結緣於年輕時發哥只要有餘錢，便會為涼冷氣而到戲院看戲，從而接觸到充滿無限可能的電影製作。出身於草根家庭，出道初一切為生活，有幸成功塑造出多個深入民心的小人物角色，純粹由心而發，不用「演」。發哥說：故事、角色都是虛構，假的！但演員當下的演繹，卻是真的！

周潤發出身於草根家庭，出道初一切為生活，有幸成功塑造出多個深入民心的小人物角色，純粹由心而發，不用「演」。（電影公司提供）

人生如戲，亦如跑步，山路起起落落，跌倒再起步便可以。發哥說做人做事做戲一樣，每一次，都要真情演繹，就算遇到挫折，也千萬不要退縮，逆境可讓大家愈來愈強，只要重新站起來，一點一點累積經驗和口碑，久而久之，便會找到適合自己的角色，步向成功。「世界冇奇蹟，只有累積！」金句一出，現埸掌聲雷動。發哥引用他極喜歡，《卧虎藏龍》李慕白的對白「把手握緊，裡面什麼也沒有，把手鬆開你擁有的是一切。」提醒年輕人不要在意困難和吃苦。

周潤發與港大學生分享時，以金句勉勵學生遇到挫折也不要退縮：「世界冇奇蹟，只有累積！」金句一出，現埸掌聲雷動。（電影公司提供）

現世代，人生有兩個甲子（60年）。發哥笑言今年68歲，踏入第2個60年計算他只得8歲，跟現場的年輕人一樣是剛起步，所不同是目標。對時下一代，他寄語大家該想想對家人、自己的責任，也要學懂珍惜眼前人！至於發哥本人，他自稱要好好管理身體，到80歲時可以有20歲的魄力去跑馬拉松。但凡事不宜太著緊，也切記不要將自己放大。

周潤發雖然日前剛剛受傷，但仍然不減對跑步的熱愛，表示希望80歲的自己有20歲的魄力去跑馬拉松。（電影公司提供）

講座另一部分是與學生即場互動，發哥與《別叫我“賭神”》主創面對同學提問，不論已畢業未畢業的校友，或是來自國內的學生，他表現出對新世代的理解，與大家打成一片。其中令在場人士動容的提問，是一個同學提到：以前的人，可以為了供樓養家，捱得再辛苦，也毫無怨言，每日開開心心去返工，相比現世代，態度大不同⋯⋯發哥反問對方，人生第一次到外地旅遊是幾歲？同學回答：大概15、6歲時與家人出埠度假⋯⋯發哥說，我15、6歲在工厰返工，當時「搵食」就是我的所有，沒有人可以肯定自己的選擇是否一定正確，最重要是活在當下，盡量把握好每一個機會的出現。

周潤發以自身經歷勉勵學生活在當下，把握每一個機會。（電影公司提供）

之後，跟一位醫科學生對談，對方提到自己已被分配到醫院進行實習⋯⋯剛因為跑步出意外的發哥特別有感覺，他說，制度永遠沒有完美，但他個人認知，香港的醫療是全球數一數二。發哥說認識不少從事醫護行業、令他十分尊重的朋友，尤其提到已退休的血液病專科醫生黃貴權，二人同是攝影發燒友，在影像方面，自言受黃醫生很大影響。另一方面，也是全靠有好醫生幫忙照顧，自己才會擁有現時的健康體魄⋯⋯ 對醫護人員表現出極其尊重的發哥，更勉勵無論選擇外科內科麻醉科等等的醫科同學，要加油！努力做好自己的崗位。

香港大學學生們踴躍發問，周潤發亦有問必答。（電影公司提供）

一小時的座談會轉眼過去，發哥雖然有問必答，但大家不難察覺，他說話時換氣其實有些辛苦，雖然如此，發哥仍不顧身上有傷，揸住手機與現場300多位同學自拍留念，一展「機王」風範，為講座畫上完美句號。