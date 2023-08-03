掃毒3｜Do姐問三大影帝有冇爭排位　古天樂一個答案青雲讚老闆級

鄭裕玲（Do姐）的YouTube頻道The Do Show播出新一集，嘉賓為電影《掃毒3︰人在天涯》三位影帝劉青雲、古天樂及郭富城。Do姐問題向來尖銳，今次就問到電影海報的排名，到底哪位可以企中間？哪位名字可排先？結果古生一個答案，解答所有難題，更獲青雲大讚︰「所以呢啲咪做老闆！」

Do姐今次只問少少工作，多談私事。（影片截圖）

海報邊個坐中間？

Do姐先問到劉青雲，還記唔記得自己第一次提名金像獎最佳男主角的心情，青雲表示記得，而且記憶猶新。青雲︰「我係有兩部戲一齊提名，《新不了情》同《七月十四》，如果嗰年係黃秋生《人肉叉燒包》贏咗，我當年都有睇《人肉叉燒包》，佢真係唔止一部作品，係一個經典演出。」Do姐隨即問青雲是否輸得心服口服？青雲都巧妙地答︰「我冇咁講過！」

謝君豪、劉浩龍於電影中飾演劉青雲的手下。（《掃毒3：人在天涯》電影劇照）

緊接Do姐就叫工作人員拿出《掃毒3》的海報，該海報以郭富城坐中間，古天樂、劉青雲在旁邊，Do姐便問到底邊個決定可以坐中間，大家會唔會係無所謂？青雲老實回應︰「又唔可以話冇所謂。不過現實唔係我話乜就乜，做演員當然希望咩都叻啲，但世界唔係咁。排名同企位唔會係冇乜所謂，但我又唔會去做到好難睇。」

Do姐展示的海報，是由郭富城坐中間。（《掃毒3人在天涯》海報）

古天樂︰連呢啲都咁介懷，咁你點做大事呢？

雖然Do姐讚青雲老實，但亦嫌答得抽象，於是就轉問古天樂。古生︰「好睇人哋眼光放邊度，你就算擺中間，人哋眼光係睇隔籬嗰個就係隔籬嗰個，你擺Tom Cruise（湯告魯斯）個樣出嚟，就算擺到最後人哋都係睇佢，要對自己有認知。」

最後古生爆出金句︰「如果連呢啲都咁介懷，咁你點做大事呢？」青雲聽到都大讚︰「所以呢啲咪做老闆！」古生便立即反窒對方︰「你睇你講到幾複雜，都唔知你講乜！」至於問到郭富城，他坦言沒有太執著，而且亦不在意於企位和排名上。郭富城︰「你嘅作品唔係喺張相度（海報），我比較在意部戲內涵。」

Do姐問到青雲可有想過退休。（影片截圖）

古生幾時會結婚？

講完工作，Do姐問及三位的私人事，問到青雲與太太郭藹明的夫妻相處之道，青雲笑言跟大部分人一樣，冇乜特別，甚至都會有嗌交時候，那麼如何解決？青雲︰「唔使去解決，大家睇法上有不同，互相表達完就算，你唔會因為咁樣而想去改變人，人相處得一個方法，就係體諒。」

至於城城就覺得自己還在學習緊做一個Family Man，點樣做好爸爸角色。城城︰「以前工作就係為自己，而家要做一個模範爸爸，畀女兒見到爸爸工作好努力。」最後到仍單身的古天樂，他都承認見到兩位有自己家庭都幸福，但自己就沒有想到結婚。古天樂︰「我工作都已經佔晒所有時間，時間都花在事業上。」

古生笑青雲解釋得一口泡。（影片截圖）

古天樂︰做電影都係一項基建一個科研

最後，Do姐問到三位可有想到退休時間表，郭富城率先作答︰「最近在開巡迴演唱會有好大感受，我今日仲能夠企喺舞台上跳舞，老啲我唔知仲可唔可以跳，但電影我可以。所以日後身體支持唔到，可能唔再跳，但就會繼續拍電影。電影係真真正正畀我去成長的地方，令我睇嘢更闊，我會繼續去學習。」

身為工作狂的古生，便火速說一個單字「冇！」，續說︰「放假都冇諗，唔好話退休，我會留喺呢行。」Do再追問會留在幕前還是幕後？「今時今日科技發展到咁，好難幻想將來電影係點樣產生，可能有塊晶片插在頸上，發夢時就可以看電影。做電影都係一項基建一個科研，不可以默守成規，唔係單單地不停拍，係要發明一些科技令件事進步。市場需要『新』，嚟緊都想拍IMAX，或者用Virtual Studio拍，新技術，規模會大好多。」

唯一坦言有想過退休的只有劉青雲。「我諗我會退休，我會先試下停一兩年時間不再演戲，如果自己接受到不需要演戲，可以平淡地過日子，我就未必會返出來拍戲，不過我都唔敢包。」