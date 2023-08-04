《水行俠》導演溫子仁急病入院　近照極滄桑雙臂插滿喉令人擔憂

向有「恐怖大師」之稱，46歲的荷里活導演溫子仁，日前傳出他突發入院的消息，漏夜被送入醫院求醫，較早前他就在個人IＧ出Story，簡述病況及報平安。溫子仁曾執導《恐懼鬥室》（Saw, 2004）、《兒凶》系列電影（Insidious, 2011年至今）、《詭屋驚凶實錄》系列電影（The Conjuring, 2013年至今）而聲名大噪，到2018年執導《水行俠》（Aquaman），更成為代表作之一，而他最近正為續集《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom）進行後期製作。

向來拍恐怖片見稱的溫子仁，拍下《水行俠》成為個人經典作。（《水行俠》劇照）

溫子仁親自出Po公開病況，但一小時後又刪文。（IG截圖）

近期受荷里活編劇、演員工會集體罷工影響，由溫子仁執導的DC超級英雄片《水行俠2》都要延期至出年才上映。而日前導演溫子仁就突發公開自己患病入院，更附病床照。從照片可見，溫子仁不太精神，臉色蒼白且憔悴，下身圍住白布，而且病床兩邊都有吊緊鹽水，病況看似嚴重。

他表示自己正在洛杉磯某醫院養病，並透露自己的病況︰「這幾天日與夜都極度艱辛、恐懼。你絕不想半夜被送院急救，然後還要在病床上休養幾天。」溫子仁雖然狀況辛苦，但都不忘多謝妻子Ingrid Bisu的照顧，目前身體已脫離危險，並無大礙，不過這個報平安的Story公開一小時左右便刪掉，