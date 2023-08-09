Dee@ERROR成票房擔當　193︰過5000萬就親吻佢前列腺｜陰目偵信

由ERROR四子梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）、吳保錡（Poki）主演的電影《陰目偵信》，今晚（9/8）在大圍圍坊舉行首映禮，身為男主角的阿Dee，承《毒舌大狀》破億的票房紀錄，再有電影上畫，一眾隊友都將票房希望落到他身上，更許下承諾如果票房達5000萬，三位隊友會親吻Dee哥的前列腺。



ERROR獲英皇電影老闆楊受成博士嘉許，上到台便捉緊正副隊長肥仔及Dee哥合照。（梁碧玲 攝）

今次除了是ERROR第一部主演的電影，亦是何啟華Dee哥第一部做男主角的電影，加上乘住《毒舌大狀》之勢，隊友都希望Dee哥將票房餘威帶來《陰目偵信》。193︰「監製話2000萬票房就可以開續集，希望唔好令投資方蝕錢。」Poki更已經諗好續集戲名︰「《陰濕偵信》、《陰目係咁易偵信》，可以不停延伸。」

《陰目偵信》是ERROR第一部主演的電影，亦是何啟華Dee哥第一部做男主角的電影。（梁碧玲 攝）

對於成為票房壓力，Dee哥就立即將責任共享︰「票房係ERROR團隊共同承擔嘅責任，唔能夠用以前的紀錄作對比，你話全班人馬再拍一部就可以比較。」對於周家怡在《爆谷一周》錄影時，笑言票房過5000萬，會親吻Dee哥的前列腺，Dee哥強調當時只是鬥氣地說︰「我比較有信心難達成！」

Dee哥成為票房擔當，他都極力將責任轉化成共同承擔。（梁碧玲 攝）

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193覺得Dee哥講法欠鬥心，於是降低少少要求︰「去到4000萬，我哋就錫阿Dee前列腺。」Dee哥亦不忘反擊︰「不如4000萬你哋三個露前列腺我鍚啦！」雖然無句認真，但為票房幾位都預備好去謝票，會盡量謝多幾場，仲話邊個唔使開工就會去謝票，收得愈好我哋就會愈落力去謝。