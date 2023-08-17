古天樂為《明日戰記》謝票過百場　回應193風波︰好忙就唔好勉強

香港警匪動作電影《暗殺風暴》今日（17日）舉行慈善首映禮，主演的古天樂、張智霖，聯如呂良偉、胡杏兒、周秀娜等一眾演員一同出席，為電影造勢。古天樂與張智霖再度合作，令觀眾大為期待，於首映禮上亦接受傳媒訪問。



《暗殺風暴》主演古天樂攜同張智霖、呂良偉、胡杏兒、周秀娜等，一同出席電影的慈善首映禮。（劉智源 攝）

《暗殺風暴》中，古天樂需要一人分飾三角，更要為其中一個角色化上特效爛面妝，古天樂表示：「都化3、4個鐘！但係都OK嘅！爛面妝都易啲，一塊一塊咁黐上去，相比化啲老妝真係坐喺度5、6個鐘！」而電影講述一班名為Darker的匿名人士，為他們信念中的公義四出為裁決而殺人，古天樂分享劇情時更劇透：「部戲最終都冇捉到真正嘅Darker，佢只係一個信念！信念相同嘅人，就會去做同一件事！」

影帝古天樂為主演新作《暗殺風暴》作出從影最大突破，一人分飾三角之餘，造型更一反男神形象。（《暗殺風暴》電影劇照）

古天樂好照顧現場的粉絲，不時向他們揮手。（劉智源 攝）

古生的粉絲企到上二樓。（劉智源 攝）

近日男團ERROR成員193郭嘉駿，於新作《陰目偵信》上映時，因為聲言拒謝票掀起風波。古天樂去年曾為電影《明日戰記》，累計謝票過百場，當記者問到謝票心得時亦跟大家分享：「其實謝票本身都係想同觀眾有多啲互動，呢樣第一。第二，謝票都要睇返佢本身個schedule，如果你個schedule真係好忙嘅話，就唔好勉強去謝票囉！因為唔好搞到自己病嘛，有時可能謝票又要做其他嘢，可能壓力好大呢。」

至於謝票對古生的意義，他最重視是當中的互動。「我自己覺得謝票對於我嚟講，係同觀眾嘅一個溝通、互動，同埋想聽多啲觀眾睇完部戲嘅感覺，呢個係我想做謝票嘅一個方向。」